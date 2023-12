Il saluto del presidente Roberti al nuovo Arcivescovo di Campobasso-Bojano, Mons. Biagio Colaianni

“Trascorse la festività dell’Immacolata, che ho vissuto come sempre con rispetto religioso unitamente alla mia famiglia, voglio rivolgere il mio personale saluto al nuovo Arcivescovo designato dell’Arcidiocesi Campobasso – Bojano, Biagio Colaianni, designato personalmente da Papa Francesco”. Così il Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ancora ricoverato all’Ospedale di Chieti.

“Sono sicuro che, così come è stato con Sua Eccellenza Giancarlo Maria Bregantini, anche con il nuovo Arcivescovo ci saranno dialogo e collaborazione in un lavoro in sinergia per il nostro territorio. Saremo tutti pronti per accoglierlo nella nostra terra così simile con la provincia di Matera e con la regione Basilicata – prosegue Roberti – Accolgo con altrettanto piacere sia la volontà di Sua Eccellenza Bregantini di continuare a collaborare per la diocesi sulla stregua dello spirito di servizio e dedizione, che hanno già contraddistinto la sua missione sul territorio in favore dei fedeli e sia di rimanere in Molise quando terminerà il suo ministero pastorale, segnale di un legame che ha visto crescere in questi anni, il suo essere uno di noi”.