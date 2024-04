A Palazzo Vitale presentato l’accordo di Programma 2021-2025 tra Ministero dei Trasporti e Anas 

È stato presentato, a Palazzo Vitale, l’accordo di Programma 2021-2025 tra Ministero dei Trasporti e Anas alla presenza del Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, dell’assessore Michele Marone e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Alessandro Morelli.

“I fondi previsti da questo accordo, pari a un miliardo di euro, confermano la grande collaborazione della Regione Molise col Governo centrale e con l’Anas – il commento del Presidente Francesco Roberti – Un tema, quello dei trasporti, su cui la Regione Molise sta investendo e investirà con interventi mirati. Nella programmazione dei Fondi Sviluppo e la Coesione abbiamo previsto oltre cento milioni di euro per la cosiddetta viabilità secondaria, al fine di collegare le Strade Provinciali con le arterie che collegano il Molise alla dorsale adriatica da un lato e tirrenica dall’altro. Il ringraziamento va al Ministero dei Trasporti e all’Anas per aver messo nella propria programmazione importanti interventi sulle nostre strade”.

“La Regione Molise, al fine di consentire una velocizzazione dei trasporti, sta lavorando sia sulla mobilità su strada che su rotaia, perché il rilancio dell’economia, con gli investimenti previsti sui Consorzi Industriali, non può prescindere da una maggiore facilità di movimento sul territorio”, ha proseguito Roberti.

Gli interventi – Anas in Molise gestisce una rete stradale pari a 664 km per un investimento complessivo di 1,05 miliardi di euro.

Gli investimenti sono suddivisi in: 520,47 milioni di euro per la Manutenzione Programmata e 525,05 milioni di euro per le Nuove Opere.

Nel corso dell’ultimo triennio (2021/2024) sono stati ultimati lavori di manutenzione programmata per l’importo di 122,16 milioni di euro, sono in corso di ultimazione interventi per 124,29 milioni di euro ed altri lavori di prossimo avvio per 70,78 milioni di euro.

Attualmente sono in corso di progettazione ulteriori interventi per 203,25 milioni di euro.

Manutenzione Programmata, in corso di esecuzione e prossimo avvio

-SS 647 “Fondo valle Biferno” Lavori di Manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico e ripristino dei calcestruzzi degradati del viadotto Molise II – 15° Lotto (7,19 milioni di euro)

-SS 647 “Fondo valle Biferno” – Lavori di Manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico e ripristino dei calcestruzzi degradati del viadotto Molise II – 14° Lotto (7,19 milioni di euro)

-SS 647 “Fondo valle Biferno” lavori di adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell’invaso del Liscione – 12° Lotto (5,73 milioni di euro)

-SS 647 “Fondo valle Biferno” – Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I. I° STRALCIO – Quinto Lotto (5,44 milioni di euro)

-SS 647 “Fondo valle Biferno” – Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I. I° STRALCIO – Settimo Lotto (5,41 milioni di euro)

Interventi di Manutenzione Programmata, in corso di progettazione

-Lavori necessari alla realizzazione del percorso alternativo al Viadotto Molise I della SS647 “Fondovalle Biferno” dallo svincolo “Guardalfiera” allo svincolo ” Diga del Liscione “lungo l’itinerario Termoli – San Vittore. STRALCIO I° (104,95 milioni di euro)

-Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sente Longo lungo la Strada Provinciale 86 “Istonia” (19 milioni di euro): interventi di prima fase – primo stralcio (9 milioni di euro), sono in corso di reperimento le ulteriori somme necessarie (10M€) per completare l’intervento di prima fase per il quale Anas dispone già della progettazione esecutiva

-Lavori di manutenzione programmata del viadotto “Trigno” al km 24+765 della SS650 – 1° Stralcio (6,85 milioni di euro)

-SS 647 “Fondo Valle Del Biferno” interventi di consolidamento strutturale dei pulvini e delle pile del viadotto “Molise I” II° Lotto (5,63 milioni di euro)

-SS 647 “Fondo Valle Del Biferno” interventi di consolidamento strutturale dei pulvini e delle pile del viadotto “Molise I” I° Lotto (5,63 milioni di euro)

Nuove Opere

Il principale intervento di Nuove Opere in corso di esecuzione è il Lotto 0 che costituirà il collegamento tra il Bivio di Pesche al km 181,500 della SS 17 e il Lotto 1 della S.S.V. “Isernia – Castel di Sangroˮ.

La Strada a Scorrimento Veloce “Isernia – Castel di Sangro” costituirà una variante alla SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico” dal bivio di Pesche (IS) allo svincolo con la SS 652 “Fondo Valle Sangro” nel territorio dei Comuni di Rionero Sannitico (IS) e Castel di Sangro (AQ).

L’itinerario, della lunghezza complessiva di 23,950 Km, risulta attualmente realizzato per uno sviluppo complessivo di 18,500 Km andando ad interessare 3 comuni: Pesche, Miranda e Isernia.

Il lotto 0 si andrà ad allacciare ai due lotti già realizzati:

Lotto “1”: tratto dallo svincolo “Miranda” allo svincolo “Forlì del Sannio”: per una lunghezza di 10.3 km.

Lotto “2”: tratto dallo svincolo “Forlì del Sannio” allo svincolo con la SS 652 “Fondo valle Sangro”, per una lunghezza di 8,2 km.

La nuova infrastruttura comprenderà: 3 svincoli “Isernia Nord”, “Università” e “Miranda”; 2 gallerie naturali, 8 viadotti ed ulteriori opere contenimento sia a monte sia a valle come i muri in terra verde, muri di controripa in cemento armato, paratie, ecc.

L’investimento totale complessivo dell’opera è di 175 milioni di euro.

Con la Sentenza 80-2024 del 14/03/24 il TAR per il Molise, in esito alla richiesta del Comune di Isernia e del WWF, ha annullato la proroga della VIA disposta con Determina n.92 del 20/09/2021 della Regione Molise; in data 22/03/2023, si è pertanto disposto all’Appaltatore di sospendere temporaneamente le attività in corso di esecuzione, quali cantierizzazione, BOB e Archeologia.

Nuove Opere in corso di progettazione

-Lavori di ammodernamento della SS 87- Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso e bivio S. Elia lotti A1-A2-A3 (importo 62,17 milioni di euro).

-Completamento della variante “Collevucci – Belmonte del Sannio” (Variante di Agnone) – II Lotto.

Lavori di completamento degli impalcati dei viadotti “Femmina morta I” e “Femmina morta II” previo rinforzo strutturale delle opere di fondazione e di elevazione già realizzate, il progetto è definitivo (importo lavori 41,28 milioni di euro appaltabile per il 2024).

– SS 647 “Fondo valle Biferno” adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell’invaso del Liscione – 2° stralcio (importo lavori 30,97 milioni di euro appaltabile per il 2024).