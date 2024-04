L’Acem Ance Molise scrive agli enti appaltanti sugli affidamenti delle indagini geognostiche

L’ACEM-ANCE Molise ha inviato questa mattina una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro a tutte le stazioni appaltanti regionali, con allegata una sentenza del Consiglio di Stato in cui viene chiarito che le indagini geognostiche appartengono ai “lavori” (categoria SOA OS 20B) e non ai “servizi” e che pertanto come tali vanno inquadrate ai fini delle procedure di affidamento.

Con la nota in questione, l’Associazione chiede agli Enti di volerne tener conto per le gare future, a tutela delle imprese che, in possesso dei necessari requisiti, verrebbero ingiustamente tagliate fuori se tali prestazioni continuassero ad essere inquadrate come servizi.