‘Le Disabilità nell’arco di vita. Bisogni e risorse del territorio’, incontro dibattito al Maestoso alla presenza del Ministro Alessandra Locatelli

‘Le disabilità nell’arco di vita – Bisogni e Risorse del Territorio’, è il tema dell’incontro-dibattito, che si terrà mercoledì 10 maggio 2023, a partire dalle ore 11, al Multisala Cinema Maestoso, alla Zona Industriale di Campobasso, alla presenza del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Il momento di confronto sarà anche occasione per tenere a battesimo, col taglio del nastro, la nuova sede del Centro ambulatoriale per l’autismo “Io sono Speciale”.

Il Ministro Alessandra Locatelli chiuderà l’incontro-dibattito, durante il quale interverrà una rappresentanza delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore del territorio, che esporranno alla rappresentante del Governo Meloni le necessità di cui ha bisogno, quotidianamente, chi opera nel settore in Molise.

A introdurre le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore sarà Salvatore Vita, psicologo, psicoterapeuta, supervisore del Centro “Io sono speciale”.

I saluti istituzionali saranno affidati al Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo; al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina; al Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti; al Presidente della Regione Molise, Donato Toma; al Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese; al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini; all’Onorevole Elisabetta Lancellotta, componente della XII Commissione ‘Affari Sociali’ della Camera dei Deputati.

A patrocinare l’evento: Regione Molise, Garante Regionale dei Diritti della Persona della Regione Molise, Provincia di Campobasso e Comune di Campobasso.

Previsto anche l’intervento dell’Amministratore del Centro Ambulatoriale per l’Autismo Neuropm Srl, Alessandro Pascale, per il quale “metteremo passione, volontà e gli investimenti necessari per occuparci non solo di autismo, ma anche per offrire un servizio di eccellenza in tema socio-sanitario-assistenziale, in modo da offrire un servizio ai cittadini, gravati da liste di attesa troppo lunghe e da costi, spesso, inaccessibili. Siamo pronti per una sfida importante per il territorio”.

A moderare l’incontro-dibattito, il giornalista Giuseppe Formato.