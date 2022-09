Salvini in Molise per i candidati della Lega scarica Toma: “Qui qualcosa non ha funzionato”

Salute, lavoro, stop alla Legge Fornero e caro energia. Il leader della Lega a Campobasso detta l’agenza della politica nazionale in vista del voto del prossimo 25 settembre.

“Mi spiace – dice – che altri partiti dicano che c’è tempo, mentre io ogni giorno ricevo messaggi di aiuto di persone che chiudono le loro attività. Occorrono subito 30 miliardi per sostenere famiglie e imprese italiane: questa la richiesta che la Lega mette in campo”.

Poi la politica locale e la stoccata al governatore Toma. “Ora – dice Salvini – vinciamo le Politiche, poi tra qualche mese anche le Regionali che ci saranno a breve. Il nostro è un disegno chiaro, perchè è evidente che qui in Molise qualcosa non ha funzionato”.

“La Lega sappiamo bene che ora non è nel governo regionale, ma la priorità – continua – è quella di aiutare questa terra a ripianare un debito che non è colpa dei cittadini. Noi siamo per le aperture e non per le chiusure e, sulla sanità, è importante anche eliminare il numero chiuso a medicina. Si dice che non ci sono medici. Allora diamo la possibilità ai giovani di poter quantomeno accedere al percorso sanitario”.

Infine un passaggio anche sul Fondo unico per la disabilità. “A disposizione – dice Salvini – ci sono circa 100milioni di euro di fondi per l’autismo. Risorse importantissime per associazioni e famiglie, bloccati a causa di una burocrazia italiana che deve essere assolutamente snellita. Nella maggior parte dei casi – conclude Salvini – vero problema dell’Italia sono i tmei morti che vanno tagliati”.

Accanto al Leader della Lega ci sono i candidati del centrodestra Lotito e Cesa e quelli della Lega Michele Marone, Rita Colaci e Alberto Tramontano.

Ma non passa inosservata nemmeno la presenza dell’assessore regionale Vincenzo Niro e dei suoi al Comune di Campobasso come la consigliera Carla Fasolino.