Emergenza cinghiali a Campobasso: il 9 aprile convocato tavolo in Prefettura

Nella sede dell’assessorato in via Vico, la sindaca di Campobasso Marialuisa Forte ha incontrato l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Micone per affrontare la problematica, ormai non più rinviabile, della crescente presenza di cinghiali in città. Un problema che genera preoccupazione tra i cittadini e richiede un intervento tempestivo e coordinato tra gli enti competenti.

Durante l’incontro, l’assessore Micone – dimostrando ampia disponibilità all’ascolto e alla collaborazione – ha illustrato la recente delibera regionale, approvata il 21 marzo 2025, con cui è stato aggiornato il disciplinare dell’Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. Questo strumento, fondamentale per la gestione della fauna selvatica, ha l’obiettivo di promuovere attività di ricerca e monitoraggio, fornendo assistenza tecnica alla Regione e agli altri enti interessati per affrontare le problematiche connesse alla presenza degli ungulati.

La presenza dei cinghiali rappresenta una vera e propria emergenza sociale per il territorio molisano. Negli ultimi mesi, il Comune ha ricevuto numerose segnalazioni di avvistamenti in aree pubbliche, nei pressi di abitazioni private e, più recentemente, nei pressi di una scuola. Questi episodi hanno alimentato un crescente senso di insicurezza tra la cittadinanza.

Tuttavia, il Comune non dispone di strumenti normativi per intervenire direttamente e, per questo motivo, si rende necessario un intervento condiviso e coordinato con gli enti preposti.

Il prossimo 9 aprile, si terrà un incontro presso Palazzo di Governo, convocato dalla prefetta Michela Lattarulo con i soggetti deputati a gestire la questione. L’obiettivo è coinvolgere tutti gli enti competenti, a partire dalle Regione Molise, a cui spetta, per legge, la realizzazione di piani di controllo attraverso abbattimenti o catture degli ungulati.

Pur non avendo poteri diretti in materia, l’amministrazione comunale continua a rappresentare un punto di riferimento per la popolazione, impegnandosi per tutelare la sicurezza dei cittadini.

E sempre in materia di sicurezza, un ulteriore tavolo sarà convocato in Prefettura per affrontare il tema, a seguito dell’increscioso episodio verificatosi mercoledì sera in pieno centro storico, che ha coinvolto un noto ristorante. L’amministrazione comunale esprime piena solidarietà ai titolari dell’attività e rivolge un plauso alle forze dell’ordine che, con tempestività ed efficacia, hanno individuato e arrestato i due responsabili della rapina.