Lotito (FI): “Conservatorio di Campobasso è eccellenza culturale”

“Il Conservatorio di Campobasso, anche grazie alla presidente Rita D’Addona, si sta affermando come un esempio nel campo della formazione musicale e della ricerca. Questo istituto è un simbolo di eccellenza per la nostra cultura e per la comunità e dimostra come la musica possa diventare un potente strumento di crescita e di sviluppo. Anche il nostro governo, grazie al ministro dell’Università e della Ricerca Bernini, è impegnato a sostenere le realtà come i Conservatori, garantendo una sinergia tra istituzioni che favorisce lo sviluppo economico e culturale dei territori. Sono certo che il Conservatorio di Campobasso continuerà a rappresentare anche nei prossimi anni un’eccellenza per le future generazioni. La cultura è bellezza e deve esser a disposizione di tutti. La musica è un linguaggio universale che parla non soltanto alla mente ma al cuore delle persone, consentendo di emozionare ma sopratutto educare le future generazioni ad una società non fenomenica di kantiana memoria, ma noumenica, quindi a salvaguardia dei valori”.

Così il senatore e segretario di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito, intervenendo alla presentazione del libro “Nascita di una Istituzione” al Conservatorio di Campobasso.