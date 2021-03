Covid-19 in Molise, 31 i nuovi contagi e tre decessi. 91 i ricoverati, 48 i guariti

Su 277 tamponi processati sono 31 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, venerdì 26 marzo 2021, che nel bollettino Asrem conta anche tre nuovi decessi. Si tratta di un 49enne di Termoli e un 77enne di Santa Croce di Magliano, ricoverati in Terapia Intensiva, e una 79enne di Guglionesi ricoverato in Malattie Infettive.



Gli attualmente positivi in Molise sono 1.009: 666 in provincia di Campobasso e 340 in provincia di Isernia. 3 quelli relativi ad altre regioni.

Due, invece, i dimessi nella giornata di oggi che ha registrato due nuovi ricoveri e un trasferimento dal reparto di Malattie infettive a quello di Terapia intensiva.



In totale negli ospedali molisani sono ricoverate 91 pazienti: 73 al Cardarelli, di cui 62 in Malattie Infettive e 11 in Terapia intensiva, 9 nell’Area Grigia del San Timoteo, 3 al Gemelli Molise, tutti in Terapia intensiva, 6 al Neuromed, di cui 3 in Terapia intensiva e 3 in Sub Intensiva.



48 le persone che hanno sconfitto il virus.