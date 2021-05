Covid in Molise, i numeri diminuiscono. Undici nuovi contagi e trentadue guariti. Gli attualmente positivi scendono a 266

Continuano a essere sempre più incoraggianti i dati del Molise, regione dove a essere ricoverate per Covid sono 22 pazienti. Si trovano tutti al Cardarelli: 18 in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva.

Scende anche il tasso di positività: su 638 tamponi processati sono 11 i nuovi positivi. Quattro a Riccia, 2 a Campobasso. 32, invece, le persone guarite.

Al momento in Molise gli attualmente positivi sono scesi a 266: 174 in provincia di Campobasso, 92 in provincia di Isernia.

Intanto, a seguito della nuova riunione della cabina di regia per la definizione del piano vaccinale, sono state adottate alcune modifiche all’attuale organizzazione del piano stesso. Gli interventi sono adottati per favorire la più ampia copertura possibile della popolazione con la somministrazione di almeno una dose di vaccino. Tale modifica è in linea con le direttive del CTS Nazionale e dalle Autorità sovranazionali competenti in materia.

Pertanto, vanno comunicate le seguenti novità: