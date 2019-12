Rapina in un negozio del centro storico, uomo entra in un negozio con un coltello e a volto coperto

Armato di coltello e a volto coperto. Così si è presentato un uomo poco prima delle 20 in un negozio di intimo del centro storico di Campobasso, minacciando la titolare di consegnarle l’incasso della giornata.

Le urla della proprietaria del negozio, per far scappare il malvivente, e la chiamata alla Polizia portato sul posto Squadra Mobile, Scientifica e Volante, che hanno immediatamente dato il via alle indagini. Il bottino sarebbe stato di poche centinaia di euro.

Il servizio di videosorveglianza, ormai, è indispensabile in un luogo non più sicuro, così come lamentano gli stessi residenti e coloro che lavorano nel centro storico.