Covid-19, 102 nuovi positivi in Molise per un totale di 1.168

L’ennesima giornata, domenica 1° novembre 2020, contraddistinta dai numeri alti in Molise. 102 sono i nuovi positivi da Covid-19 su 701 tamponi processati. Quindici i contagiati a Isernia, undici a Campobasso. Sono ventidue i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, quattro in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva cinque pazienti affetti da Coronavirus.

Gli attuali positivi in Molise sono 1168.

Su scala nazionale, i nuovi positivi di domenica 1° novembre 2020 sono 29.907 (rispetto ai 31.758 di sabato 31 ottobre). Il rapporto positivi-tamponi arriva al 16,30%. 208 i decessi. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 pazienti col totale salito a 1.939. Nei reparti di Malattie Infettive dei nosocomi italiani sono ricoverati 18.902 persone.