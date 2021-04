Covid: in Molise ancora un decesso e +46 positivi. Cluster a Bojano

Dal bollettino dell’Asrem di oggi, martedì 13 aprile, risulta un solo dececsso: si tratta di un uomo di 77 anni di Termoli che era ricoverato in Malattie infettive. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 460.

Due i trasferimenti di oggi in Terapia intensiva, due anche i nuovi ricoveri di giornata, a fronte di altrettanti dimessi. Al momento le persone ricoverate in Molise sono 61, di cui 54 al Cardarelli, 42 in Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva, 2 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 2 al Gemelli Molise e 3 al Neuromed.

Su 629 tamponi processati I nuovi positivi sono 46. Di questi 10 a Bojano, 7 a Cantalupo nel Sannio e 5 a Campobasso.

41 le persone guarite- Gli attualmente positivi sono 631.

3.365 i cittadini in isolamento.