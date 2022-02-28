Cronaca

Covid: in Molise casi in diminuzione. I dati Asrem Comune per Comune

Photo of Redazione Redazione28 Febbraio 2022

Contagi in leggera diminuzione  a Campobasso dove attualmente ci sono 1.063 positivi e a Isernia dove, attualmente, si riscontrano 627 casi. Termoli il centro più colpito al momento dove ci sono 1.068 positivi.

Due i centri Covid free in regione: si tratta di Campochiaro e Castelverrino.

In totale sono 6.580 le persone positive al Covid al Molise, oltre seicento in meno rispetto alla scorsa settimana.

Di seguito il report Asrem di oggi, 28 febbraio 2022, Comune per Comune.

ACQUAVIVA COLLECROCE 36
ACQUAVIVA D’ISERNIA 5
AGNONE 117
BAGNOLI DEL TRIGNO 19
BARANELLO 53
BELMONTE DEL SANNIO 16
BOJANO 93
BONEFRO 3
BUSSO 15
CAMPOBASSO 1.063
CAMPODIPIETRA 54
CAMPOLIETO 25
CAMPOMARINO 174
CANTALUPO NEL SANNIO 5
CAPRACOTTA 11
CAROVILLI 19
CARPINONE 17
CASACALENDA 17
CASALCIPRANO 6
CASTEL DEL GIUDICE 7
CASTEL SAN VINCENZO 4
CASTELBOTTACCIO 7
CASTELLINO DEL BIFERNO 8
CASTELMAURO 16
CASTELPETROSO 24
CASTELPIZZUTO 2
CASTROPIGNANO 18
CERCEMAGGIORE 151
CERCEPICCOLA 13
CERRO AL VOLTURNO 13
CHIAUCI 10
CIVITACAMPOMARANO 2
CIVITANOVA DEL SANNIO 13
COLLE D’ANCHISE 8
COLLETORTO 16
COLLI A VOLTURNO 50
CONCA CASALE 4
DURONIA 2
FERRAZZANO 42
FILIGNANO 8
FORLì DEL SANNIO 8
FORNELLI 33
FOSSALTO 31
FROSOLONE 37
GAMBATESA 8
GILDONE 23
GUARDIALFIERA 31
GUARDIAREGIA 13
GUGLIONESI 114
ISERNIA 541
JELSI 36
LARINO 175
LIMOSANO 9
LONGANO 11
LUCITO 16
LUPARA 1
MACCHIA D’ISERNIA 37
MACCHIA VALFORTORE 4
MACCHIAGODENA 30
MAFALDA 20
MATRICE 32
MIRABELLO SANNITICO 48
MIRANDA 10
MOLISE 3
MONACILIONI 15
MONTAGANO 13
MONTAQUILA 46
MONTECILFONE 21
MONTEFALCONE NEL SANNIO 20
MONTELONGO 4
MONTEMITRO 3
MONTENERO DI BISACCIA 186
MONTENERO VAL COCCHIARA 8
MONTERODUNI 46
MONTORIO NEI FRENTANI 6
MORRONE DEL SANNIO 13
ORATINO 46
PALATA 29
PESCHE 23
PESCOLANCIANO 19
PESCOPENNATARO 1
PETACCIATO 80
PETRELLA TIFERNINA 10
PETTORANELLO DEL MOLISE 8
PIETRABBONDANTE 7
PIETRACATELLA 33
PIETRACUPA 5
PIZZONE 1
POGGIO SANNITA 5
PORTOCANNONE 55
POZZILLI 34
PROVVIDENTI 1
RICCIA 132
RIONERO SANNITICO 11
RIPABOTTONI 11
RIPALIMOSANI 39
ROCCAMANDOLFI 9
ROCCASICURA 12
ROCCAVIVARA 6
ROCCHETTA A VOLTURNO 15
ROTELLO 6
SALCITO 16
SAN BIASE 3
SAN FELICE DEL MOLISE 2
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVO 14
SAN GIOVANNI IN GALDO 7
SAN GIULIANO DEL SANNIO 18
SAN GIULIANO DI PUGLIA 26
SAN MARTINO IN PENSILIS 120
SAN MASSIMO 7
SAN PIETRO AVELLANA 8
SAN POLO MATESE 9
SANTA CROCE DI MAGLIANO 73
SANTA MARIA DEL MOLISE 4
SANT’AGAPITO 44
SANT’ANGELO DEL PESCO 3
SANT’ANGELO LIMOSANO 6
SANT’ELENA SANNITA 1
SANT’ELIA A PIANISI 18
SCAPOLI 7
SEPINO 15
SESSANO DEL MOLISE 9
SESTO CAMPANO 44
SPINETE 12
TAVENNA 7
TERMOLI 1.068
TORELLA DEL SANNIO 5
TORO 18
TRIVENTO 80
TUFARA 2
URURI 69
VASTOGIRARDI 10
VENAFRO 313
VINCHIATURO 117
FUORI REGIONE 9
TOTALE 6.580

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