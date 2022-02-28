Covid: in Molise casi in diminuzione. I dati Asrem Comune per Comune
Contagi in leggera diminuzione a Campobasso dove attualmente ci sono 1.063 positivi e a Isernia dove, attualmente, si riscontrano 627 casi. Termoli il centro più colpito al momento dove ci sono 1.068 positivi.
Due i centri Covid free in regione: si tratta di Campochiaro e Castelverrino.
In totale sono 6.580 le persone positive al Covid al Molise, oltre seicento in meno rispetto alla scorsa settimana.
Di seguito il report Asrem di oggi, 28 febbraio 2022, Comune per Comune.
|ACQUAVIVA COLLECROCE
|36
|ACQUAVIVA D’ISERNIA
|5
|AGNONE
|117
|BAGNOLI DEL TRIGNO
|19
|BARANELLO
|53
|BELMONTE DEL SANNIO
|16
|BOJANO
|93
|BONEFRO
|3
|BUSSO
|15
|CAMPOBASSO
|1.063
|CAMPODIPIETRA
|54
|CAMPOLIETO
|25
|CAMPOMARINO
|174
|CANTALUPO NEL SANNIO
|5
|CAPRACOTTA
|11
|CAROVILLI
|19
|CARPINONE
|17
|CASACALENDA
|17
|CASALCIPRANO
|6
|CASTEL DEL GIUDICE
|7
|CASTEL SAN VINCENZO
|4
|CASTELBOTTACCIO
|7
|CASTELLINO DEL BIFERNO
|8
|CASTELMAURO
|16
|CASTELPETROSO
|24
|CASTELPIZZUTO
|2
|CASTROPIGNANO
|18
|CERCEMAGGIORE
|151
|CERCEPICCOLA
|13
|CERRO AL VOLTURNO
|13
|CHIAUCI
|10
|CIVITACAMPOMARANO
|2
|CIVITANOVA DEL SANNIO
|13
|COLLE D’ANCHISE
|8
|COLLETORTO
|16
|COLLI A VOLTURNO
|50
|CONCA CASALE
|4
|DURONIA
|2
|FERRAZZANO
|42
|FILIGNANO
|8
|FORLì DEL SANNIO
|8
|FORNELLI
|33
|FOSSALTO
|31
|FROSOLONE
|37
|GAMBATESA
|8
|GILDONE
|23
|GUARDIALFIERA
|31
|GUARDIAREGIA
|13
|GUGLIONESI
|114
|ISERNIA
|541
|JELSI
|36
|LARINO
|175
|LIMOSANO
|9
|LONGANO
|11
|LUCITO
|16
|LUPARA
|1
|MACCHIA D’ISERNIA
|37
|MACCHIA VALFORTORE
|4
|MACCHIAGODENA
|30
|MAFALDA
|20
|MATRICE
|32
|MIRABELLO SANNITICO
|48
|MIRANDA
|10
|MOLISE
|3
|MONACILIONI
|15
|MONTAGANO
|13
|MONTAQUILA
|46
|MONTECILFONE
|21
|MONTEFALCONE NEL SANNIO
|20
|MONTELONGO
|4
|MONTEMITRO
|3
|MONTENERO DI BISACCIA
|186
|MONTENERO VAL COCCHIARA
|8
|MONTERODUNI
|46
|MONTORIO NEI FRENTANI
|6
|MORRONE DEL SANNIO
|13
|ORATINO
|46
|PALATA
|29
|PESCHE
|23
|PESCOLANCIANO
|19
|PESCOPENNATARO
|1
|PETACCIATO
|80
|PETRELLA TIFERNINA
|10
|PETTORANELLO DEL MOLISE
|8
|PIETRABBONDANTE
|7
|PIETRACATELLA
|33
|PIETRACUPA
|5
|PIZZONE
|1
|POGGIO SANNITA
|5
|PORTOCANNONE
|55
|POZZILLI
|34
|PROVVIDENTI
|1
|RICCIA
|132
|RIONERO SANNITICO
|11
|RIPABOTTONI
|11
|RIPALIMOSANI
|39
|ROCCAMANDOLFI
|9
|ROCCASICURA
|12
|ROCCAVIVARA
|6
|ROCCHETTA A VOLTURNO
|15
|ROTELLO
|6
|SALCITO
|16
|SAN BIASE
|3
|SAN FELICE DEL MOLISE
|2
|SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVO
|14
|SAN GIOVANNI IN GALDO
|7
|SAN GIULIANO DEL SANNIO
|18
|SAN GIULIANO DI PUGLIA
|26
|SAN MARTINO IN PENSILIS
|120
|SAN MASSIMO
|7
|SAN PIETRO AVELLANA
|8
|SAN POLO MATESE
|9
|SANTA CROCE DI MAGLIANO
|73
|SANTA MARIA DEL MOLISE
|4
|SANT’AGAPITO
|44
|SANT’ANGELO DEL PESCO
|3
|SANT’ANGELO LIMOSANO
|6
|SANT’ELENA SANNITA
|1
|SANT’ELIA A PIANISI
|18
|SCAPOLI
|7
|SEPINO
|15
|SESSANO DEL MOLISE
|9
|SESTO CAMPANO
|44
|SPINETE
|12
|TAVENNA
|7
|TERMOLI
|1.068
|TORELLA DEL SANNIO
|5
|TORO
|18
|TRIVENTO
|80
|TUFARA
|2
|URURI
|69
|VASTOGIRARDI
|10
|VENAFRO
|313
|VINCHIATURO
|117
|FUORI REGIONE
|9
|TOTALE
|6.580