Covid, la tempesta dopo il sereno: i contagi tornano a salire. 8 nuovi positivi, stabili i ricoveri

Dopo due giornate tranquille, i contagi in Molise conintuano a salire, registrando un + 8. Il numero complessivo questa mattina, 9 aprile 2020, sale così a 232. 2066 i tamponi effettuati, di cui 1834 quelli risultati negativi.

Stabili i ricoverati al Cardarelli di Campobasso. 27 le persone che si trovano al momento al nosocomio del capoluogo, di cui 4 in terapia intensiva.

Intanto, il sindaco di Campomarino ha emesso l’ordinanza per rendere obbligatoria la mascherina. I cittadini sono tenuti a coprire naso e bocca anche con qualunque tipo di indumento. Chi non rispetterà la regola incorrerà in una sanzione.