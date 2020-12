Covid: nessun decesso e altri 73 positivi. 54 i guariti di oggi

Su 841 tamponi processati sono 73 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, che per fortuna non conta decessi.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2799: 1767 in provincia di Campobasso e 1017 in provincia di Isernia. 15 quelli relativi ad altre regioni.

2 è il numero dei nuovi ricoveri di oggi. 4 persone sono state, invece, dimesse. In totale a Malattie Infettive ci sono 57 pazienti, 9 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 66 persone attualmente ricoverate per Covid.



54 i guariti di oggi.