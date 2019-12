Paura in via Conte Rosso, auto si ribalta. Ferito un giovane

Paura in via Conte Rosso a Campobasso, dove questa mattina, 24 dicembre, per cause ancora da chiarire un’auto si è ribaltata, coinvolgendo altre due vetture.

Ferito il giovane alla guida del veicolo che ha causato il sinistro. Illese tutte le altre persone coinvolte.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 e tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno liberato il giovane dall’abitacolo. Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale Cardarelli.

Al vaglio degli inquirenti l’esatta ricostruzione del sinistro.