Passione Motori a Cercepiccola, in scena un evento fuori programma in attesa del raduno del 2024

“Dove eravamo rimasti?”. Un semplice interrogativo che risuona come la ripresa di un appuntamento ormai consolidato, ovvero quello con gli eventi motoristici organizzati dal gruppo Passione Motori Cercepiccola.

L’iniziativa di quest’anno, giunta all’11^ edizione, svolta il 27 agosto, è stata volutamente ristretta, con circa 50 veicoli (provenienti dal Molise e dalla Campania), in quanto caratterizzatasi come un evento conviviale “con gli amici di sempre”.

“Dopo il fermo per Covid – spiega il referente del Gruppo, Giuseppe Di Palo – avevamo già deciso di riprendere l’organizzazione dei nostri raduni, ma a partire dal 2024. L’evento di quest’anno è stato un vero e proprio fuori programma, organizzato all’ultimo momento “per pochi intimi” sull’enorme spinta di alcuni amici che in più occasioni hanno manifestato il piacere di vivere una ennesima giornata in nostra compagnia, sotto il segno della passione per i motori, del divertimento e dell’allegria”.

Il raduno del Gruppo Passione Motori Cercepiccola, aperto a tutti i tipi di veicoli a 2,3 e 4 ruote, ha sempre mirato a concentrare nel piccolo centro della Valle del Tammaro un ricco sciame di veicoli per vivere insieme e condividere una passione comune, quella dei motori, all’insegna del sano divertimento.

L’edizione “ristretta” del 2023 ha visto la partenza con le colazioni dal Laghetto di Vinchiaturo per poi raggiungere Cercemaggiore per un aperitivo conviviale, fino ad arrivare a Cercepiccola per il pranzo e gli immancabili giochi di abilità. Si annoverano tra i partecipanti un nutrito gruppo vespistico di Cercemaggiore, diversi soci del Vespa Club Campobasso ed alcuni del Vespa Club Maddaloni, nonché un poker di automobilisti provenienti da Casalduni ed Ercolano, oltre agli immancabili appassionati della Fiat 500 di Gildone.

“Negli anni scorsi – continua Di Palo – abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare appassionati di motori provenienti da tutto il Molise e persino dalle province di Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Caserta e Foggia, oltre a due partecipanti, uno tedesco e l’altro belga, in Molise per le vacanze estive. Piacere che si è rinnovato anche in questa edizione 2023. Siamo davvero soddisfatti di questo evento e del consenso che riscuote ogni anno non solo da chi vi partecipa, ma anche dai commercianti che decidono di voler sostenere in vario modo l’iniziativa, e dai cittadini dei diversi comuni attraversati dal corteo che guardano con stupore ed incanto il ricco sciame di veicoli indicando questo o quel modello, raccontando magari aneddoti legati a proprie passate esperienze. Un ringraziamento speciale va alle forze dell’ordine, alle amministrazioni comunali coinvolte ed a tutti i membri dello staff – raggruppati ufficialmente sotto il simbolo del gruppo “Passione Motori Cercepiccola” – che dedicano tempo e impegno per la buona riuscita della manifestazione. Il successo maggiore – conclude il referente del gruppo – è quello di vedere la viva soddisfazione dei partecipanti, che più volte hanno applaudito alla manifestazione ed all’intero staff, oltre ad aver trascorso una bellissima giornata insieme, nel segno dell’amicizia e nella condivisione di una passione comune”.

Un evento in grado di unire insieme l’esperienza del riscoprire il nostro Molise ed il saper vivere una domenica alternativa, intervallando la guida a momenti ludico-ricreativi e conviviali. Un mix vincente che, negli anni, è riuscito a registrare un successo sempre crescente. Basti pensare che al primo evento del 2010 parteciparono solo 18 veicoli, 30 l’anno successivo, 50 alla terza edizione, poco meno di 90 con oltre 100 persone nel 2014, oltre 110 veicoli nel 2015, ben 120 tra motorette d’epoca, auto e modelli d’altro tipo nella edizione 2016, fino agli oltre 250 veicoli registrati nell’annata 2017. Simili numeri confermati anche per il 2018 fino all’edizione digitale (causa Covid) del 2020 con 150 partecipanti virtuali da tutto il mondo. Gli organizzatori hanno voluto poi far coincidere l’edizione 2021 (la decima) con le nozze dei fondatori del gruppo, Giuseppe e Lina, richiamando nel piccolo comune matesino diversi appassionati che hanno regalato alla coppia di sposi un bel picchetto d’onore alla loro uscita dalla chiesa, dopo il fatidico sì. E, al termine di questo fuori programma del 2023, il gruppo guarda già al 2024 annunciando una data – quella del 30 giugno – che porterà nuovamente il Raduno Passione Motori Cercepiccola ad esplodere in tutta la propria magnificenza.