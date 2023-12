Successo e partecipazione per la 16^ edizione ScopriTermoli

L’evento era atteso e il suo grande ritorno non ha deluso gli organizzatori. Grande partecipazione e notevole successo per la Giornata di Sport dell’8 dicembre che ha racchiuso in sé la ScopriTermoli, tornata in questa edizione in veste non competitiva, e l’Incontro con i Giovani, che ha promosso il benessere e lo sport tra i più piccoli.

Con il patrocinio del Comune di Termoli e del CONI, alla Runners Termoli si sono affiancate quest’anno la Larino Run, la Asd il Valore, l’AVIS Comunale Termoli e la LILT di Campobasso per un evento sportivo che vuole diventare punto di riferimento per dare un maggiore significato al benessere fisico e psichico per chi pratica sport tutto l’anno ma anche a chi vuole avvicinarsi alla pratica sportiva e scoprirne i benefici fisici e psichici.

Associazioni sportive e solidaristiche sono scese in piazza con l’obiettivo comune di valorizzare lo sport come strumento indispensabile per un corretto benessere in quanto aiuta a seguire uno stile di vita sano, riduce il livello di stress e diminuisce il rischio di malattie e disturbi.

In piazza Duomo i bambini più piccoli hanno partecipato ad alcuni giochi atletici organizzati dalla Larino Run.

Alle 10.30, invece, ha preso il via la XVI edizione della ScopriTermoli, la corsa dell’Immacolata, che è diventata una Urban City Trail attraverso un percorso spettacolare. Al nastro di partenza oltre 100 atleti provenienti anche dall’Abruzzo e dalla Puglia sulle distanze di 10 km e 5 km con partenza ed arrivo al centro storico di Termoli.

Al rientro in piazza Duomo le premiazioni per la corsa e la consegna del premio “Sport in Città”, vera novità di questa edizione.

Gli Attestati di merito sportivo per la disciplina dell’atletica leggera sono stati conferiti a: