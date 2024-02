Nuoto, grande successo per il 13° Trofeo Emmedue

Il tredicesimo trofeo Emmedue anche quest’anno è a tinte biancorosse. L’H2O Sport è la vera dominatrice della manifestazione conquistando il trofeo della categoria Ragazzi e Assoluti, oltre a quello delle categorie Esordienti. La società biancorossa ha totalizzato 614,50 punti precedendo l’Olimpica Salentina con punti 275. Un successo maturato grazie al grande lavoro d’equipe degli allenatori Paolo Di Lullo, Giorgio Petrella, Michele Mucci, Luca Di Giacomo, Fabrizo Cinquina, Carmela Calista e Vincenzo Palladino e degli atleti. Vediamo nel dettaglio i risultati.

Lorena Andrea Visan (ragazzi) oro nei 100 stile libero 1’00”41; 50 (30”76) 100 (1’06”96) dorso 50 (29.34) e 100 (1’05.89) farfalla e 400 misti 5’26.10. Luca Angelilli (cadetti) conquista la prima posizione nei 50 stile libero con 23”36, 50 (28”73) e 100 (1’01”55) rana e 200 misti 2’05”34. Per lui arriva anche l’argento nei 100 stile libero 51.85. Nicole Santorelli (ragazzi) è prima nei 50 stile (28”21) e nei 200 stile con 2’24”43). Per lei medaglie d’argento nei 100 (1’06”98) e 50 (31”22) dorso oltre che nei 50 farfalla 30”79. A completare una grande giornata arriva la quarta posizione nei 100 stile libero con 1’02”95. Sofia Silvaroli (cadetti) vince i 100 rana in 1’12”30, è seconda nei 50 rana con 39”92 e terza sia nei 100 farfalla chiusi in 1’05”04 che nei 200 misti con il crono di 2’31”43. Emanuele Florio (cadetti) sale sul secondo gradino del podio nei 50 dorso (27”66) e nei 50 farfalla (26”25) oltre che nei 100 farfalla coperti in 59”48. Per lui anche il bronzo nei 100 dorso (1’01.08) e nei 50 stile libero con 24.37. Infine da segnalare il quarto posto nei 100 stile libero con 53”72. Camilla Stinziani (cadetti) conquista l’oro nei 400 misti (5’11”78) oltre agli argenti nei 100 (1’04”86) e 200 (2’28”47) farfalla e 200 misti 2’26”51. E’ poi quarta nei 50 farfalla coperti in 30”33. Jordan Coco (cadetti) porta a casa i 50 dorso coperti in 26”94 e conquista l’argento nei 100 dorso 58”46, poi vince la finale con 57” 40 crono questo che gli permette di staccare il pass per i criteria giovanili di nuoto. L’atleta biancorosso conquista anche la terza posizione nei 200 dorso conclusi in 2’07”04 e il quarto posto nei 50 stile libero con 24”58. Quattro gli argenti conquistati da Lorenzo Aiellouattro (ragazzi) nei 50 stile libero con 25”98 nei 100 stile libero 55”72; 50 (27”92) e 100 (1’00”91) (farfalla). Nei 100 metri stile libero stampa il tempo limite per i Criteria Giovanili. Ilario Menna (ragazzi) è secondo negli 800 stile libero (9’15”56) e nei 200 misti 2’19”29, quarto nei 100 (1’11”58) e 200 2’38”59 rana. Applausi a scena aperta per Sofia Cavina che vince i 50 dorso con 30”38, è terza nei 50 stile con il tempo di 27”46 e nei 50 farfalla coperti in 29”40. Per lei anche un quarto posto nei 100 dorso con il crono di 1’07”. Alessia Angelicola (cadetti) chiude al secondo posto i 100 stile (59”35) e i 50 farfalla (29”33). L’atleta biancorossa conclude ai piedi del podio i 200 stile con 2’10.19. Gabriele Marchetta (ragazzi) è secondo sui 200 rana con 2’37”23 e terzo sia nei 200 misti (2’20”38) e 400 misti (5’05”37). Per lui c’è anche il quarto posto nei 50 farfalla con 28”74. Antonio Tucci fa grandi cose nei 200 rana (2’30”74) dove sbaraglia la concorrenza, centra il bronzo nei 100 rana (1’10.26) e il quarto posto nei 50 rana 32”70. Andrea Gabriele (cadetti) è d’oro negli 800 stile libero con 8’36”37 e quarto nei 400 stile libero 4’14”73. Jacopo Marzola (ragazzi) è d’argento nei 200 stile libero 2’04.53 bronzo nei 100 stile libero 56.90 e 400 stile libero 4’30.69. La cadetta Cecilia Allegretti ha conquistato il bronzo nei 400 stile libero (4’48”14) e negli 800 (9’56”37). Stesso piazzamento per Sabrina Antenucci nei 100 stile libero (1’00”99) ed è quarta nei 200 misti con 2’32”32. Eliana Giulia Ricciuti (cadetti) ha portato a casa il bronzo nei 100 stile libero e nei 200 dorso con 2’29”07. Michela Melone (ragazzi) fa suoi i 400 stile libero con 5’09”34 mentre Umberto Antonio Zitti (ragazzi) è terzo nei 50 dorso con 30”48. Elisa Facchino (ragazzi) è seconda nei 200 stile libero con 2’24”06 così come il compagno di squadra Jacopo De Lena (ragazzi) nei 400 stile libero (4’29”63) ed è quarto nei 50 dorso con 30”63. Matteo Salotto (ragazzi) centra due bronzi nei 50 farfalla (28”40) e nei 200 farfalla completati in 2’19”41. L’H2O Sport brinda anche all’argento negli 800 stile libero di Antony Mascilongo (9’25”59). Quarta posizione finale per Gabriele De Gregorio (cadetti) nei 200 misti con il crono di 2’20”62. Seconda gradino del podio centrato da Elena Carusi (ragazzi) nei 200 rana con 2’53”72 e quarta posizione nei 100 rana con 1’17”73. Paolo Paolino (ragazzi) porta a casa il bronzo nei 50 rana con 32”64 così come Jacopo Basile nei 50 dorso con 28”92. Quarta posizione finale per Christian Bucciardini (cadetti) nei 100 dorso (1’02”30), Sara Simone (ragazzi) nei 100 rana con 1’25”52e nei 200 rana (3’02”90) e Stefano Armando Alfieri che chiude i 50 stile in .26”08 e i 100 stile in 57”24. Si sono piazzati tra i primi sette: Nicolò Gabrielli, Arianna Marone, Claudio Canulli, Irene Tufilli, Emma Petrucci, Matilde Pogliani, Christian Leccese, Sofia Ventrella, Domenico Rocco, Davide Di Lello, Antonio Pisaturo, Camilla Paolantonio e Karola De Lena.