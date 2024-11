Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise cede al Capurso

CAPURSO-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 7-1

Capurso: Lisco, Micoli, Nitti, Nardacchione, Garofalo, Dammacco, Perri, Lamas, Primavera, Mazzei, D’Alessandro, Mazzilli. All. Chiaffarato.

Laborvetro Cln Cus Molise: Lepre, Di Nunzio, Ferrara, Di Stefano, De Lisio, De Nisco, Nathan, Palmegiani, Tubau, Evangelista, Polisena, Joaozinho. All. Sanginario.

Arbitri: Elia di Pisa e Cundò di Soverato. Crono: Musci di Molfetta.

Marcatori: 10’15” 17’26” Lamas pt; 1’47” Perri, 2’02” Lamas, 6’11” Lamas; 6’30” Di Lisio, 12’14” Lamas, 17’16” Lamas st.

Note: ammoniti Di Stefano, Micoli, Nathan, Joaozinho, Di Nunzio.

Nulla da fare per la Laborvetro Cln Cus Molise che a Capurso è costretta ad ammainare bandiera bianca rimandando i propositi di vittoria alla gara di martedì sera contro la Lazio. Il Capurso, dal canto suo ha sfruttato al meglio la giornata super di Lamas, autore di sei reti ed ha messo in cassaforte la vittoria numero cinque in stagione.

La cronaca – Ci prova subito il Capurso con Lamas, Lepre è attento e con il braccio destro manda in corner. Lo stesso giocatore di casa poco dopo vede la sua botta dalla distanza respinta dal montante. La risposta rossoblù arriva con De Nisco, Micoli non si fa sorprendere. A stappare il match del Palalivatino è un colpo di tacco di Lamas assistito da Mazzei. La Laborvetro prova a reagire ma Micoli, attento salva su Joaozinho. Il Capurso raddoppia quando Dammacco premia l’inserimento di Lamas che di esterno supera ancora Lepre. La Laborvetro Cln Cus Molise non ci sta ad ammainare bandiera bianca e nel finale di tempo Nitti sbaglia l’impostazione, Di Stefano ne approfitta e si vede respingere la conclusione da Micoli che si ripete anche su Joaozinho. L’ultima emozione la regala ancora la formazione molisana: scambio De Nisco-Nathan con tiro respinto da Micoli. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-0.

Inizio di ripresa da dimenticare per la Laborvetro che incassa due reti in un amen: prima la punizione di Perri vale il 3-0 e poi Lamas finalizza una ripartenza per il poker. A questo punto mister Sanginario si gioca la carta del portiere di movimento per provare ad accorciare le distanze ma un errore in disimpegno di Palmegiani consente a Lamas realizzare la quinta rete per il Capurso. La squadra molisana ha una reazione d’orgoglio e Di Lisio riesce a realizzare il gol della bandiera per i rossoblù. La Laborvetro prosegue con il gioco a cinque e Lamas ne approfitta andando a segnare altre due reti che fissano il definitivo sul 7-1.

Il commento del tecnico – “Siamo stati troppo distratti nei momenti cruciali della gara – la disamina di mister Sanginario – sconfitta meritata. Ora pensiamo a martedì quando al Palaunimol arriverà la Lazio”.