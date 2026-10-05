‘Cuori Speciali su Ruote d’Epoca’, quando passione, inclusione e solidarietà viaggiano insieme

Una giornata speciale, costruita attorno alle persone, ai sorrisi e alle vere emozioni. È questo il significato di “Cuori Speciali su Ruote d’Epoca”, l’iniziativa promossa e realizzata congiuntamente dal Lions Club Campobasso, dal Classic Car Club Molise e da AIPD Molise – Associazione Italiana Persone Down, che si è svolta domenica 27 settembre nell’ambito della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, manifestazione promossa dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) per valorizzare il patrimonio culturale del motorismo storico e il suo ruolo sociale nei territori.

L’iniziativa ha visto protagonisti le ragazze e i ragazzi di AIPD Molise che, accompagnati dai soci e dagli appassionati del Classic Car Club Molise e dai Lions, hanno preso parte a un suggestivo tour in slow drive a bordo di vetture storiche, attraversando alcuni degli scorci più caratteristici del territorio molisano.

Dalla partenza ai momenti di visita, dalle soste lungo il percorso fino alle premiazioni finali, la giornata è stata vissuta in un clima di straordinaria partecipazione. Un’esperienza che ha saputo unire la passione per i veicoli storici, la promozione dell’inclusione sociale e la volontà dei tre sodalizi di mettere al centro le persone e le relazioni umane.

La manifestazione ha richiamato numerosi soci, volontari, famiglie e appassionati, confermando come le collaborazioni tra associazioni diverse possano generare iniziative capaci di lasciare un segno profondo nelle comunità e nelle persone coinvolte.

«Per i nostri ragazzi queste occasioni rappresentano molto più di una semplice giornata di svago», ha dichiarato Giovanna Grignoli, Presidente di AIPD Molise. «Sono momenti nei quali si sentono pienamente protagonisti, accolti e valorizzati. Abbiamo visto entusiasmo, desiderio di partecipare, amicizie che si rafforzano e nuove relazioni che nascono spontaneamente. È proprio attraverso esperienze come questa che si costruisce una cultura autentica dell’inclusione. Ringrazio il Lions Club Campobasso per aver condiviso con noi questo Service e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei nostri ragazzi e delle loro famiglie».

Particolarmente significativa anche la partecipazione del Classic Car Club Molise, realtà federata ASI da anni impegnata nella promozione del patrimonio storico motoristico regionale.

«Le auto storiche raccontano storie, custodiscono memoria e suscitano emozioni», ha affermato Ennio Corona, Presidente del Classic Car Club Molise. «Ma giornate come questa dimostrano che possono diventare anche uno strumento straordinario di solidarietà e inclusione. Il nostro Club aderisce all’ASI e condivide pienamente lo spirito della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, che invita tutti gli appassionati a mettere la propria passione al servizio della collettività. Vedere la felicità dei ragazzi durante il percorso è stata la soddisfazione più grande per tutti noi. È la dimostrazione che il motorismo storico può essere non soltanto cultura e tutela del patrimonio, ma anche vicinanza concreta alle persone».

Sulla stessa linea le parole del Presidente del Lions Club Campobasso, Giuseppe Santoro, che ha voluto sottolineare il valore del service ideato e della collaborazione tra le tre associazioni promotrici.

«Il successo di questa iniziativa appartiene a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e hanno lavorato insieme per realizzarlo. Fin dall’inizio abbiamo immaginato “Cuori Speciali su Ruote d’Epoca” come un’esperienza condivisa, costruita in piena sinergia tra Lions Club Campobasso, AIPD Molise e Classic Car Club Molise. Ognuno ha portato il proprio contributo, le proprie competenze e la propria sensibilità, dando vita a qualcosa che è andato ben oltre le aspettative di un semplice service. Non ricorderemo questa giornata per le automobili, pur splendide, che hanno attraversato le nostre colline, ma per i sorrisi, gli abbracci, l’allegria e la partecipazione che hanno accompagnato ogni momento del percorso. È questo il significato più vero del servizio alla comunità ovvero creare occasioni di incontro, abbattere le distanze e lasciare ricordi positivi che continuano a vivere nel tempo».

Al termine della giornata, tra premiazioni, fotografie e momenti di convivialità, è rimasta la consapevolezza di aver realizzato qualcosa di semplice ma profondamente significativo. Una giornata nella quale la passione per i motori d’epoca ha incontrato il valore dell’inclusione, trasformandosi in un’esperienza capace di regalare emozioni a tutti i partecipanti.

Perché la vera bellezza non era custodita nelle vetture che hanno percorso le strade del Molise, ma nei sorrisi che hanno accompagnato ogni chilometro di questo straordinario viaggio.