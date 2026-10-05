Emergenza acqua in Molise, scatta l’allarme per l’Acquedotto Molisano Destro

L’acqua disponibile diminuisce e i consumi, invece, aumentano. È questo il quadro che preoccupa GRIM Scarl e Molise Acque, che lanciano un nuovo appello alle amministrazioni comunali e ai cittadini del territorio servito dall’Acquedotto Molisano Destro.

A determinare la situazione è il perdurare della scarsità di precipitazioni, accompagnato da un incremento anomalo dei consumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una combinazione che sta provocando una progressiva riduzione della risorsa idrica nelle sorgenti che alimentano il sistema acquedottistico.

L’allarme è stato formalizzato da Molise Acque con una nota indirizzata a GRIM e ai Comuni interessati. Secondo quanto evidenziato dall’Azienda Speciale Regionale, qualora l’attuale andamento dei consumi dovesse proseguire, potrebbero emergere severe criticità nella gestione dell’acquedotto già a partire dalla seconda settimana di ottobre.

L’appello ai sindaci

Di fronte a uno scenario che potrebbe compromettere la regolarità del servizio, GRIM rinnova l’invito ai sindaci dei Comuni interessati ad adottare con urgenza specifiche ordinanze per vietare l’utilizzo dell’acqua potabile per finalità non primarie.

La richiesta si inserisce nell’ambito dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e fa seguito alle precedenti sollecitazioni rivolte alle amministrazioni.

L’obiettivo è ridurre immediatamente i consumi non indispensabili e preservare le riserve disponibili per gli usi essenziali.

Gli usi vietati

GRIM ricorda ai cittadini che, in caso di applicazione dei divieti, tra gli utilizzi impropri dell’acqua potabile rientrano il lavaggio di cortili, piazzali, terrazzi e balconi, il riempimento delle piscine private, l’irrigazione di orti e giardini e il lavaggio domestico degli automezzi.

Il divieto riguarda inoltre qualsiasi altro utilizzo estraneo alle condizioni previste dal contratto di somministrazione per le utenze domestiche.

Particolare attenzione viene chiesta anche ai consumi delle aziende agricole. In linea con le ultime direttive di Molise Acque, le amministrazioni comunali sono infatti invitate a monitorare con attenzione i prelievi effettuati dalle attività agricole presenti sui rispettivi territori.

Controlli e ricerca delle perdite

Sul fronte operativo, GRIM annuncia un rafforzamento delle attività di controllo. Nei prossimi giorni i tecnici intensificheranno le verifiche sul territorio e sulla rete idrica, con l’obiettivo di individuare eventuali utilizzi irregolari e procedere alle sanzioni previste.

Parallelamente continueranno le attività di ricerca delle perdite e gli interventi per la loro riparazione, così da limitare ulteriormente la dispersione della risorsa.

La società sottolinea che, nonostante gli interventi tecnici già in corso per garantire le portate previste dal Piano Regolatore Generale degli acquedotti e, dove possibile, incrementarle, la situazione richiede una risposta condivisa tra istituzioni e cittadini.

«Usare l’acqua in modo razionale»

L’appello di GRIM è dunque rivolto a tutti gli utenti: in una fase di riduzione della disponibilità idrica, viene chiesto di utilizzare l’acqua in modo «razionale, oculato e consapevole».

La collaborazione dei Comuni e il comportamento responsabile degli utenti saranno determinanti, secondo quanto evidenziato dalla società, per tutelare la risorsa e contribuire a garantire la continuità di un servizio essenziale come quello idropotabile.

Per segnalare guasti, perdite o disservizi sulla rete pubblica, è operativo il servizio di pronto intervento di GRIM al numero 0874 030033.