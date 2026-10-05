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Il 10 ottobre al Circolo Sannitico si inaugura la XII Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea di Campobasso

Al Circolo Sannitico in mostra 87 opere di 46 artisti. La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale «Domenico Fratianni», resterà aperta fino al 25 ottobre

Photo of Redazione Redazione5 Ottobre 2026

Sarà inaugurata sabato 10 ottobre 2026, alle ore 17:30, al Circolo Sannitico di Campobasso, in Piazza Gabriele Pepe, la XII Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea di Campobasso (BIIC).

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale «Domenico Fratianni» e porterà negli spazi del Circolo Sannitico 87 opere di 46 artisti.

La mostra riunisce incisori affermati e, in numero rilevante, giovani allievi e diplomati delle Accademie di Belle Arti italiane, provenienti da diverse realtà del Paese, da Torino a Palermo.

La XII edizione della Biennale sarà visitabile fino al 25 ottobre, tutti i giorni, fatta eccezione per il lunedì mattina, con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’ingresso è libero.

Ad accompagnare l’esposizione sarà inoltre un catalogo di 160 pagine, dedicato alla rassegna e alle opere presenti.

L’inaugurazione di sabato 10 ottobre rappresenterà dunque il momento di apertura ufficiale della XII Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea, appuntamento che torna a Campobasso con una selezione di opere firmate da 46 artisti e con una particolare attenzione anche alle nuove generazioni formatesi nelle Accademie di Belle Arti italiane.

Per la stampa sono disponibili un press kit online, con il comunicato, le immagini delle opere in alta risoluzione, la copertina del catalogo, il manifesto e l’invito. Per ricevere la password di accesso è possibile richiederla all’indirizzo biennale@domenicofratianni.art.

XII Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea di Campobasso
Inaugurazione: sabato 10 ottobre 2026, ore 17:30
Dove: Circolo Sannitico, Piazza Gabriele Pepe, Campobasso
Periodo: dal 10 al 25 ottobre 2026
Orari: 10-13 e 17-20, tutti i giorni escluso il lunedì mattina
Ingresso: libero

Photo of Redazione Redazione5 Ottobre 2026
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