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L’ASD Bocciofila Montenerese esprime cordoglio per la scomparsa di Dario Assogna

Photo of Redazione Redazione6 Ottobre 2026

L’ASD Bocciofila Montenerese, il presidente Beniamino D’Aulerio, il Consiglio Direttivo e tutti i soci esprimono cordoglio per la scomparsa del proprio associato Dario Assogna, scomparso lunedì 5 ottobre 2026 all’Hospice di Larino.

La società sportiva di Montenero di Bisaccia, nell’esprimere il proprio dolore, è vicina alla famiglia del caro amico, appassionato di bocce.

 

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