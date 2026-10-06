Acqua, scatta l’allarme a Campobasso: «Ridurre subito i consumi»

È allerta per la disponibilità di acqua a Campobasso. La prolungata carenza di precipitazioni sta determinando una progressiva riduzione della risorsa idrica disponibile presso le sorgenti che alimentano l’Acquedotto Molisano Destro. A comunicarlo formalmente al Comune è stata l’Azienda Speciale Regionale Molise Acque.

A preoccupare è anche l’andamento dei consumi. Nello stesso periodo, infatti, il Comune segnala un incremento significativo rispetto alla media registrata nello scorso anno, una situazione che rischia di aumentare la pressione su una risorsa già ridotta.

Di fronte a questo scenario, l’amministrazione comunale ha annunciato l’intensificazione dei controlli, ordinari e straordinari, sulla rete idrica cittadina. Ma, sottolinea la sindaca Marialuisa Forte, l’azione degli enti e dei gestori non può prescindere dalla collaborazione dei cittadini.

Da qui l’appello rivolto alla comunità a ridurre immediatamente i consumi e a utilizzare l’acqua potabile in modo rigoroso e responsabile, con l’obiettivo di evitare il ricorso a misure più drastiche sulla fornitura.

Tra le indicazioni fornite dal Comune c’è innanzitutto quella di evitare gli usi non essenziali dell’acqua potabile, compreso il lavaggio di cortili, piazzali privati e automobili. Viene inoltre chiesto di limitare l’irrigazione di orti e giardini, concentrandola, quando necessaria, nelle ore notturne per contenere l’evaporazione.

Particolare attenzione viene riservata anche ai consumi domestici. L’invito è a controllare il corretto funzionamento degli impianti privati per individuare eventuali perdite occulte e ad adottare comportamenti quotidiani orientati al risparmio, evitando, ad esempio, di lasciare scorrere inutilmente l’acqua durante l’igiene personale o il lavaggio delle stoviglie.

Il Comune chiede infine ai cittadini di segnalare tempestivamente eventuali perdite o anomalie sulla rete idrica riscontrate lungo le strade o negli spazi pubblici, rivolgendosi agli uffici competenti o ai numeri di pronto intervento.

«L’acqua è un bene pubblico prezioso ed esauribile», sottolinea la sindaca Forte, che richiama alla responsabilità collettiva per «prevenire situazioni di criticità e tutelare la continuità dell’approvvigionamento idrico per la nostra città».

L’amministrazione comunale confida quindi nella collaborazione dei cittadini per affrontare la fase di difficoltà legata alla riduzione della risorsa disponibile e contenere i consumi, nella prospettiva di evitare ulteriori restrizioni.