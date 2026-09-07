Al via la terza edizione di Sportlandia: 15 partecipanti protagonisti nel primo giorno di attività

Lo sport paralimpico ha riacceso i riflettori nel capoluogo molisano. Ha preso ufficialmente il via, questa mattina, la terza edizione del progetto ‘Campobasso, Sportlandia 3’, il campus estivo non residenziale e totalmente gratuito promosso dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) – CR Molise in stretta sinergia con il Comune di Campobasso.

Nella suggestiva e verdeggiante cornice dello storico Parco di Villa de Capoa, in Piazza Falcone e Borsellino, il primo giorno ha registrato un’ottima risposta: 15 partecipanti si sono cimentati con entusiasmo e energia nelle prime discipline proposte dal programma.

L’iniziativa, pensata per favorire l’avvicinamento alla pratica motoria e incentivare l’integrazione sociale attraverso i valori dell’amicizia e del benessere fisico, proseguirà per tutta la settimana, dal 7 all’11 settembre 2026, animando la mattinata del parco dalle 09:00 alle 12:00.

Sotto l’attento affiancamento di tecnici specializzati del CIP, le giornate offriranno a tutti la possibilità di provare diverse discipline paralimpiche:

– Tiro con l’arco

– Badminton

– Bocce

– Calcio

“Tutte le sessioni – ha sottolineato la coordinatrice del progetto, Mariella Pilla – sono pensate e strutturate su misura, calibrate attentamente in base alle abilità individuali e alle diverse fasce d’età. In linea con lo spirito di Sportlandia, le attività escludono ogni scopo agonistico per mettere al centro il puro valore del gioco, della condivisione e dell’inclusione”.

“Un inizio promettente per una settimana all’insegna dello sport per tutti nel cuore della città” – le parole del Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella.