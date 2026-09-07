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Rinasce il Maccabi Basket Ripalimosani: la società del presidente Serafini riparte dalla DR2

Photo of Redazione Redazione7 Settembre 2026

DARIO SALVATORELLI

Ripalimosani torna ad avere la sua squadra di basket. Il Maccabi Basket ha ufficializzato la riaffiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro e si è iscritta al campionato di Divisione Regionale 2 (DR2), riportando il paese nel panorama del basket molisano. L’obiettivo principale è riavvicinare i ragazzi del posto alla pallacanestro riempiendo la palestra di casa e ritrovando il gusto del gruppo. 

Il “vecchio” Maccabi Ripalimosani ha partecipato per la prima volta ad un torneo senior nella stagione sportiva 2004/05, nel campionato che allora si chiamava Serie D Regionale (Molise).

A partire dall’annata 2005/06 ha giocato in Serie C2 (quella che oggi si chiama DR1) e vi è rimasta fino alla stagione 2013/14, partecipando diverse volte ai playoff e spesso e volentieri salvandosi comodamente nei playout; da li, il progetto si è interrotto per essere ripreso negli ultimi mesi. 

Per capire da dove nasce questa ripartenza e quali sono i traguardi fissati per la stagione, abbiamo fatto il punto con il presidente del club Antonio Serafini.

Ripartire significa prima di tutto costruire il giusto clima nello spogliatoio e ritrovare il piacere di allenarsi insieme giorno dopo giorno. Il presidente Serafini ci ha raccontato con quale spirito la squadra si appresta a vivere questa nuova avventura e quali sono i valori alla base del gruppo: «E’ un approccio sicuramente positivo. Veniamo sicuramente da una storia certa che vogliamo continuare ad evolvere; questo è il nostro proposito per il futuro. Per quanto riguarda l’alchimia, dal punto di vista sia associativo sia della squadra, l’intenzione è quella di creare un gruppo e un legame che possa evolvere nel tempo. Questo è un gioco di squadra, quindi la squadra fa lo zoccolo duro di tutto il progetto» 

La Divisione Regionale 2 è un torneo fisico e livellato, dove ogni partita nasconde insidie e i campi di provincia sono sempre molto caldi. Il numero uno del club ha analizzato le difficoltà del campionato, spiegando cosa chiede la società in termini di atteggiamento e risultati: «Sicuramente, come tutti i campionati, anche quello di DR2 sarà duro e lungo. Gli obiettivi sono quelli di fare un buon primo campionato come squadra, dopodiché non c’è un traguardo fisso da raggiungere. L’importante è costruire qualcosa, un gruppo forte che possa affrontare questo e i prossimi anni insieme. Sognare non è sbagliato… noi puntiamo ad arrivare alla meta massima raggiungibile quest’anno con gli strumenti che abbiamo a disposizione nel nostro contesto» 

Infine, il presidente Serafini ha voluto lanciare un messaggio diretto a tutta la comunità di Ripalimosani e agli appassionati del comprensorio, invitati a riempire gli spalti fin dalla prima palla a due della stagione: «L’appello è quello di far parte di questo progetto, avventura e viaggio. In ogni sport il pubblico è uno dei giocatori in campo, quindi con esso sicuramente saremo più forti e spero che la gente risponderà e capirà che la tifoseria sarà una parte importante del nostro progetto e della nostra crescita».

Le danze si apriranno direttamente il 26 settembre, giorno in cui dalle ore 18 ci sarà la vera e propria “inaugurazione” del progetto rinnovato in piazza a Ripalimosani: spazio per il minibasket, la presentazione della nuova squadra con annessi DJ Set e cibo tipico; insomma, una festa di paese a tema basket.

Per quanto riguarda il presente, sappiamo già darvi qualche nome sul nuovo roster, che sarà agli ordini di coach Mimmo Santella e di cui faranno Federico D’Amico (che è anche il vice presidente della società), Michele Molinaro (il capitano), Nicola Marinelli (ex giocatore dell’Ennebici) e Antonio Molinaro (fratello di Michele). Per scoprire la squadra completa, dovrete recarvi in piazza ed assistere alla presentazione relativa.

C’è volontà, inoltre, di trasmettere tutte le partite su un canale youtube societario che sta nascendo, qualcuna potrebbe essere anche in collaborazione con il canale youtube “New-MoliseBasketTV”, ma per questo c’è ancora tanto da aspettare, considerando che il campionato di DR2 non partirà prima di inizio novembre. 

Per concludere, si cerca ancora di capire cosa faranno le squadre maschili regionali; oltre all’Air Termoli che ne rappresenta la massima espressione nel torneo di B Interregionale, dovremmo avere la Molise Basket Young Termoli in DR1 ed abbiamo la certezza che Ennebici Campobasso e Maccabi Ripalimosani faranno la la DR2 abruzzese (e, a proposito, il derby tra queste due squadre già promette di essere interessante).

Da capire, invece, cosa vogliono fare la neonata New Pallacanestro Isernia, la Ballers Lab Termoli e il Basket Venafro, che pare siano più orientati sul fare solo le giovanili per la stagione ormai alle porte. Staremo a vedere. 

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