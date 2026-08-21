La Molisana Magnolia, per la terza stagione consecutiva un team di A maschile in città: a Campobasso la Maxima Roma del patron Paul Matiasic

Dopo Brindisi e Napoli, un’altra realtà di punta del basket tricolore nel novero della serie A maschile ospite in città. La Molisana Magnolia Campobasso condividerà ancora una volta il parquet dell’Arena con un quintetto che si annuncia tra i papabili protagonisti della massima serie che verrà.

CAPITOLINI IN ARRIVO Da venerdì 21 agosto a lunedì primo settembre abbraccerà il Molise, ospite dei #fioridacciaio, la Maxima Roma del patron Paul Matiasic, l’avvocato ed imprenditore statunitense postosi al vertice della realtà capitolina che, oltre alla massima serie, si disimpegnerà anche in EuroCup.

Il quintetto – che avrà la sua base logistica in città – darà vita a tutta una serie di sedute (fisiche, atletiche e tecniche) nell’impianto del team rossoblù per quella che sarà la prima fase di preparazione, prologo ai successivi impegni di amichevoli e tornei che porteranno sino all’esordio in campionato del 27 settembre contro Napoli al PalaEur, anticipando anche il primo appuntamento continentale del 30 settembre contro i romeni del Cluj.

DETTAGLI ULTERIORI Il gruppo capitolino lavorerà agli ordini di coach Matteo Cotelli, reduce da una stagione di grande spessore a Brescia.

Nel roster porterà con sé dalla formazione lombarda anche il centro croato Miro Bilan. In organico anche gli statunitensi Aaron Holiday, Xavier Moon, John Brown, Matt Ryan e Vernon Carney e ancora il figlio d’arte Mirza Alibegovic e, fra gli altri italiani, Giovanni Veronesi e Carl Wheatle.

Le sedute saranno tutte chiuse ai media ed al pubblico, salvo variazioni che saranno successivamente comunicate, per permettere al roster di potersi concentrare pienamente sul lavoro da portare avanti.