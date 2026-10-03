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A Gallipoli il sì di Chiara e Marco: gli auguri della famiglia e di CBlive

Photo of Redazione Redazione3 Ottobre 2026

Chiara Pasquale e Marco D’Amato si sono giurati amore eterno, sabato 3 ottobre 2026, a Gallipoli, nella Basilica Cattedrale di Sant’Agata.

Circondati dall’affetto dei genitori, di parenti e amici, Chiara e Marco, col piccolo Liam, hanno sancito il loro amore, al cospetto del Parroco Mons. Gianni Piero De Santis.

In una giornata che ha visto le famiglie riunirsi per festeggiare Chiara e Marco, anche la presenza amorevole di chi ha guardato la gioia dei due ragazzi da Lassù.

A Chiara e Marco l’augurio di una vita insieme, piena di amore, complicità, sorrisi e sogni da realizzare.

Ai neo sposi auguri speciali anche dalla redazione di CBlive.

 

Photo of Redazione Redazione3 Ottobre 2026
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