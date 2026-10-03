Torna ‘Domenica al Museo’, il 4 ottobre ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali

Domenica 4 ottobre torna il consueto appuntamento con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Un’occasione imperdibile per immergersi nel patrimonio storico e artistico del Molise, in un momento dell’anno in cui il paesaggio regionale si trasforma in una tavolozza di sfumature calde, tra l’oro e il rosso mattone.

L’arrivo d’ottobre regala scenari suggestivi: la natura circostante e i boschi molisani si vestono dei colori del foliage, creando un binomio perfetto tra bellezze naturali e testimonianze storiche. Visitare le aree archeologiche e gli spazi espositivi del territorio significa vivere un’esperienza sensoriale completa, dove il fascino dell’antichità si fonde con le atmosfere intime ed evocative della nuova stagione.

Dai resti monumentali di Sepino (Altilia), incastonati tra le colline che cambiano mantello, al Complesso monumentale di Castel San Vincenzo, fino alle preziose testimonianze del Museo Paleolitico di Isernia e del sito di Pietrabbondante, fino ad arrivare al Museo archeologico nazionale e al Museo nazionale di Castello Pandone di Venafro, ogni luogo offre un percorso unico tra architettura, memoria e paesaggio autunnale.

Per tutte le informazioni riguardanti orari ed iniziative dei nostri luoghi della cultura consultare il sito:

https://www.musei.molise.beniculturali.it/musei

Per l’acquisto dei biglietti utilizzare il sito https://www.museiitaliani.it/ o l’app “Musei Italiani”.

Per rimanere aggiornati su iniziative, orari e modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura in Molise è possibile consultare i siti istituzionali: www.cultura.gov.it – www.parcosepino.it

In alternativa è possibile contattare il Parco archeologico di Sepino – Direzione regionale Musei nazionali Molise ai seguenti recapiti:

– Tel. n° 0874-431386 (8:30 – 14:00 dal lunedì al venerdì)

– Email all’indirizzo pa-sepino-mu-cb.comunicazione@cultura.gov.it.