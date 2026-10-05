Il Medio Oriente dopo il 7 ottobre: a Campobasso la presentazione del libro di Matteo Luigi Napolitano

Il prossimo mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 18.00, la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso ospiterà la presentazione di “Sette Ottobre. Il Medio Oriente in guerra nel XXI secolo”, il nuovo saggio pubblicato da Studium del professor Matteo Luigi Napolitano, Professore Associato di Storia Internazionale, Diplomazia e Politica Internazionale, presso l’Università degli Studi del Molise e autore di numerosi studi dedicati alla storia internazionale, alla diplomazia e alle relazioni tra politica e Santa Sede.

L’incontro, promosso da Europe Direct Molise, è inserito nel calendario delle iniziative che accompagnano l’anno dedicato al 220° Anniversario dell’Istituzione della Provincia di Campobasso (1806-2026), un percorso di appuntamenti e momenti di approfondimento pensati per celebrare la storia dell’Ente e il suo ruolo nel territorio.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Antonio Tomassone, Consigliere provinciale con delega alle Politiche europee, seguiti dall’introduzione di Carmela Basile, responsabile Europe Direct Molise. A dialogare con l’autore sarà Giovanni Cerchia, Professore Ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi del Molise, dove insegna dal 2005 e dove ha diretto il Dipartimento di Economia e il Laboratorio di geo-storia, politica, economia per il territorio.

Storico e saggista, Matteo Luigi Napolitano ha sviluppato la sua attività scientifica attraverso studi che spaziano dalla politica estera del fascismo alla diplomazia pontificia durante la Seconda guerra mondiale e la Shoah, fino alle crisi internazionali contemporanee. È Delegato Internazionale del Pontificio Comitato d Scienze Storiche della Santa Sede. In questa veste, ha relazionato presso istituzioni globali come le Nazioni Unite (ONU) e lo Yad Vashem di Gerusalemme. Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di consulente del Servizio Studi e Documentazione del Ministero degli Affari Esteri italiano. Tra i riconoscimenti ricevuti, figura il titolo di Ambassador for Peace, conferitogli dall’Universal Peace Federation.

È proprio alla luce di questo percorso di ricerca sulle relazioni internazionali che si colloca il suo ultimo lavoro, dedicato a una delle crisi più complesse dello scenario contemporaneo. Al centro del volume ci sono, infatti, le vicende del Medio Oriente successive al 7 ottobre 2023, analizzate in un contesto segnato da profonde contrapposizioni e da una crescente complessità politica, militare e umanitaria. Il saggio nasce dall’esigenza di riflettere sugli eventi successivi all’attacco di Hamas e sulle loro conseguenze, cercando di affrontare una materia fortemente caratterizzata da letture polarizzate attraverso un’attenta analisi delle fonti disponibili. Napolitano si sofferma inoltre sulle prospettive della questione israelo-palestinese e sulla possibilità di una soluzione fondata sulla formula dei due Stati, rimasta a lungo al centro del dibattito internazionale e oggi confrontata con difficoltà sempre più profonde.

Il confronto con il Professor Giovanni Cerchia, i cui studi si concentrano in particolare sulla storia politica italiana del Novecento e sulle dinamiche della Seconda guerra mondiale, offrirà l’occasione per mettere in dialogo diverse prospettive, partendo dagli eventi del 7 ottobre e arrivando alle loro ripercussioni sul quadro internazionale.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio programma di iniziative promosso dalla Provincia di Campobasso nel corso dell’anno dedicato al suo 220° anniversario, contribuendo, attraverso il confronto e l’approfondimento, a valorizzare il ruolo dell’istituzione come luogo di dialogo e di attenzione ai temi di interesse europeo e internazionale.

Non è casuale la scelta della data dell’incontro. La presentazione si terrà infatti il 7 ottobre, a tre anni dalla giornata che ha segnato una nuova e drammatica fase del conflitto israelo-palestinese. Una coincidenza che lega simbolicamente il momento della presentazione al tema centrale del volume e offre l’occasione per tornare a riflettere, attraverso gli strumenti della storia e dell’analisi delle relazioni internazionali, sugli eventi che da quella data hanno profondamente segnato il Medio Oriente e il quadro globale.

Europe Direct Molise rinnova con questo incontro il proprio impegno nel promuovere occasioni di conoscenza, confronto e partecipazione, offrendo alla cittadinanza uno spazio di approfondimento su una delle questioni più complesse e attuali dello scenario internazionale.