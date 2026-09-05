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Relazione 2026 sulle attività della Commissione Europea: presente anche l’Europe Direct Molise

Photo of Redazione Redazione5 Settembre 2026

Mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 8.30 presso la sede del Parlamento Europeo, a Strasburgo, avrà luogo il discorso della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sullo stato dell’Unione Europea, risultati ottenuti nell’anno appena trascorso e le prospettive future, dal titolo “#SOTEU.2026”.

L’Europe Direct Molise insieme all’ Europe Direct Lombardia, all’Europe Direct Chieti, all’Europe Direct Emilia Romagna, all’Europe Direct Siena, all’Europe Direct Sicilia e all’Europe Direct Veneto, si ritroverà presso la sala della Costituzione, in via Milano a Campobasso, per ascoltare la suddetta relazione.

S’invitano tutti i cittadini a partecipare all’accadimento in programma, scansionando il qr code che troveranno a piè pagina sulla sinistra della locandina.

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