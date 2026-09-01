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Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso alla prima giornata di lavoro: entusiasmo al PalaIpia

Photo of Redazione Redazione1 Settembre 2026

Entusiasmo, sorrisi ed uno spirito di compattezza unico e coinvolgente. La prima giornata effettiva di lavoro in casa EnergyTime Spike Devils Campobasso ha portato con sé simili risvolti con la gioia negli occhi sia del gruppo rossoblù a disposizione del tecnico Giuseppe Bua che della dirigenza del club del capolugo di regione che ha fatto sentire la propria vicinanza al team. Ma ancora più forte è stato l’entusiasmo ed il sostegno degli appassionati del capoluogo di regione che hanno riempito gli spalti del PalaIpia, incitando sino in fondo i propri beniamini, cui il lavoro fisico e tecnico-tattico è scivolato con grande celerità e al tempo stesso soddisfazione.

Una serie di sensazioni positive di cui si è fatto portavoce lo stesso trainer dei rossoblù Bua. «Le impressioni – ha affermato lo stesso allenatoresono senz’altro rilevanti. Stiamo lavorando con grande determinazione, caricando pian piano secondo il crono programma che ci siamo posti».

A dare manforte a queste considerazioni, peraltro, la conferma di poter lavorare con un gruppo «consapevole che occorre lavorare sodo e con intensità per quelli che sono gli obiettivi importanti che ci siamo posti. Determinante sarà essere concentrati e proiettati sul lavoro col giusto atteggiamento».

Quello che – nell’interazione col pubblico del capoluogo – è emerso con forza anche in questa circostanza.

«Poter essere circondati dall’affetto del pubblico e della dirigenza – chiosa Buaè una sensazione unica. Ci ha fatto piacere stare a contatto con i nostri tifosi. In questa stagione torneremo a Campobasso e son certo che contare sulla loro vicinanza ci spingerà ulteriormente verso l’alto, consentendoci così di ricaricare ulteriormente la nostra energia, sia in partita che in allenamento».

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