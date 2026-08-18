Messaggio di auguri per il 60esimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Michele Leccisotti

Il 14 agosto 2026 don Michele Leccisotti ha celebrato il sessantesimo anniversario della sua ordinazione presbiterale, un importante traguardo di fede e di servizio alla Chiesa.

Il Vescovo di Termoli-Larino, S.E. Mons. Claudio Palumbo, insieme al Presbiterio, alla Curia e all’intera comunità diocesana, rende grazie al Signore Gesù Cristo per il dono prezioso del suo sacerdozio.

Sono sessant’anni vissuti con profonda fede, zelo pastorale e dedizione al Vangelo, lasciando un segno significativo nella vita di tante persone che hanno incontrato don Michele nel corso del suo ministero.

In questa ricorrenza così speciale, la Diocesi affida il suo cammino alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, Madre della Chiesa, perché continui ad accompagnarlo e a custodire il bene seminato con amore al servizio del popolo di Dio.

A don Michele giungano la gratitudine affettuosa dell’intera comunità diocesana e i più sinceri e fervidi auguri per questo prezioso Giubileo sacerdotale, con l’auspicio che il Signore continui a benedire il suo cammino e il suo ministero.