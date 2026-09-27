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Sport, nuove opportunità di finanziamento per il territorio: la Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise incontra l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale

Photo of Redazione Redazione27 Settembre 2026

Un’occasione per conoscere più da vicino gli strumenti finanziari a disposizione del mondo dello sport, della cultura e degli enti del territorio. Prosegue, infatti, il percorso formativo promosso dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise, che per martedì 29 settembre 2026 propone un incontro dedicato alle opportunità offerte dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. L’appuntamento si terrà online, sulla piattaforma Microsoft Teams, dalle 18.00 alle 20.00, e vedrà come relatore Andrea Baldi, formatore dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di fornire a società sportive, associazioni, enti pubblici e territoriali e a tutte le realtà interessate un quadro concreto delle possibilità di finanziamento disponibili per sostenere interventi, progetti e investimenti nei settori dello sport e della cultura. Un momento di approfondimento pensato per avvicinare il territorio agli strumenti di una realtà che rappresenta un punto di riferimento nazionale per il sostegno allo sviluppo delle progettualità sportive e culturali.

Il programma prenderà il via alle 18.00 con i saluti istituzionali, ai quali seguirà, alle 18.10, un’introduzione alla tematica. Alle 18.15 sarà quindi presentato l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che sostiene progetti strategici e investimenti di lungo periodo, attivando risorse pubbliche e private attraverso strumenti di finanza mista e partenariati innovativi.

Particolare attenzione sarà dedicata, a partire dalle 18.30, alle proposte finanziarie e alle relative modalità di accesso. Nel corso dell’incontro verranno illustrati il Mutuo Light 2.0, Sport Missione Comune 2026, il Mutuo Parrocchie e il Mutuo Università, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere caratteristiche, finalità e modalità di utilizzo dei diversi strumenti.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio e diversificato: enti territoriali e pubblici, ASD e SSD, imprese, organismi sportivi CONI e CIP, Università e CUS, parrocchie ed enti religiosi. Realtà che, attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto, possono trovare un supporto per la realizzazione e lo sviluppo di interventi e progetti nei rispettivi ambiti.

Dopo la presentazione degli strumenti finanziari, alle 19.30 spazio al Question Time, momento dedicato alle domande e al confronto diretto con il relatore. Un’opportunità, quindi, non soltanto informativa, ma anche di dialogo, pensata per consentire ai partecipanti di approfondire gli aspetti di maggiore interesse rispetto alle proprie esigenze e alle iniziative da realizzare.

La partecipazione all’incontro è gratuita e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscriversi è necessario accedere all’area riservata del CONI e completare la procedura di registrazione attraverso il seguente link: https://molise.coni.it/scuola-regionale-dello-sport/corsi/307-ics26.html

L’appuntamento del 29 settembre rappresenta, dunque, un’importante occasione di aggiornamento per il sistema sportivo, chiamate a conoscere e utilizzare al meglio gli strumenti disponibili per sostenere investimenti, infrastrutture e nuove progettualità nel segno dello sviluppo dello sport sul territorio.

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