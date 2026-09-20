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“Le Madri Costituenti tornano a parlare: a Campobasso Nadia Verdile racconta le 21 donne che scrissero il futuro dell’Italia”

Un viaggio nella storia, nell'impegno civile e nel coraggio delle donne che hanno contribuito a costruire la Repubblica

Photo of Redazione Redazione20 Settembre 2026

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, Europe Direct Molise e FIDAPA BPW Italy – Sezione di Campobasso promuovono un appuntamento culturale di grande valore civile e storico: la presentazione del libro “Italiane Madri Costituenti.

“Ventuno donne che hanno scritto la nostra Costituzione” della giornalista e scrittrice Nadia VerdileL’evento si terrà venerdì 25 settembre 2026, alle ore 18.00, presso la Sala della Costituzione di Campobasso.

Attraverso le pagine del suo volume, Nadia Verdile restituisce volto, voce e memoria alle ventuno donne che entrarono nell’Assemblea costituente e contribuirono a scrivere la Carta fondamentale della Repubblica. Donne provenienti da esperienze, ideali e percorsi differenti, unite dalla volontà di costruire un Paese più giusto, democratico e inclusivo.

La serata sarà un’occasione preziosa per riflettere sul significato della cittadinanza, della partecipazione democratica e del contributo femminile alla storia italiana. Un tema che risuona ancora oggi con straordinaria attualità, soprattutto in un tempo in cui il valore della memoria rappresenta uno strumento indispensabile per comprendere il presente e progettare il futuro.

Il programma prevede, dopo l’accoglienza del pubblico alle ore 17.30, la presentazione dell’autrice e del volume. Seguirà un dialogo con Nadia Verdile, in cui le ventuno Madri Costituenti prenderanno idealmente la parola attraverso le domande che l’autrice ha immaginato per loro e le risposte costruite sulla base di un rigoroso lavoro di ricerca storica. Particolarmente suggestivo sarà il momento dedicato a “La fotografia impossibile”, una lettura introduttiva accompagnata da una proiezione che darà voce alle protagoniste attraverso racconti, ideali e battaglie che hanno segnato la nascita della Repubblica italiana.

Il percorso narrativo si svilupperà attraverso sei quadri tematici: La fotografia impossibile; Il processo alla Costituzione; Le 21 sedie; Se potessero rientrare qui oggi; Le parole che hanno scritto il futuro; La Costituzione è anche oggi.

La serata si concluderà con un dialogo aperto con il pubblico, favorendo il confronto e la partecipazione attiva dei presenti.

L’iniziativa, organizzata da Carmela Basile e Rosalisa Iannaccone, vuole essere non solo un omaggio alle Madri Costituenti, ma anche un invito rivolto alle nuove generazioni affinché conoscano e custodiscano la storia delle donne che hanno contribuito a dare forma alla democrazia italiana.

Come ricorda il messaggio che accompagna l’evento: “Le 21 Madri Costituenti hanno dato voce all’Italia che volevamo. Oggi, più che mai, parlano a noi.”

 

 

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