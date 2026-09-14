Slalom Tifernum, buona la prima: a Petrella Tifernina vince lo spettacolo dei motori

Ventiquattro equipaggi al via e tantissimi appassionati presenti a Petrella Tifernina: il primo Slalom Tifernum ha superato a pieni voti il debutto. Sabato 12 e domenica 13 settembre, il piccolo borgo molisano ha ospitato due giornate interamente dedicata allo sport e ai motori.

Numeri importanti, destinati con ogni probabilità a crescere nelle prossime edizioni. La due giorni motoristica si è sviluppata lungo un tracciato di 2,7 chilometri, caratterizzato dalla presenza di 13 postazioni di birilli, e arricchito da numerose attività collaterali che hanno contribuito a richiamare tanti visitatori.

A conquistare il primo posto nella classifica assoluta è stato Domenico Palumbo, portacolori della Scuderia Vesuvio, al volante di una Radical S4. Seconda posizione per Riccardo Di Veronica della Santopadre Racing, su Fiat X 1/9, mentre sul terzo gradino del podio è salito Giovanni Piccolo, anche lui della Scuderia Vesuvio, alla guida di una Fiat Seicento.

Quarto posto per Giovanni Palumbo, della Scuderia Vesuvio, su Osella PA 21/S. Quinta posizione, invece, per Andrea Vassalotti della Molise Racing, al volante di una Fiat 126.

Tra i riconoscimenti assegnati nel corso della manifestazione, anche un premio speciale alla CMS Racing ASD, scuderia presente ai nastri di partenza con ben dieci elementi. Per il gruppo è arrivato un riconoscimento particolarmente significativo: una foto con autografo del pilota Ferrari Charles Marc Hervé Perceval Leclerc.

Da segnalare inoltre il premio di scuderia assegnato alla Vesuvio Corse e il riconoscimento riservato all’under 23 Paride Alessio Pietradura.

Dietro il successo della manifestazione c’è stato il lavoro della Tecno Motor Racing Team, che ha curato l’organizzazione nei minimi dettagli, insieme all’Amministrazione comunale di Petrella Tifernina, promotrice dell’iniziativa, e alla Pro Loco, che ha fornito il proprio prezioso contributo.

Fondamentale anche l’impegno delle forze dell’ordine e dei numerosi volontari impegnati lungo il percorso. La loro attività ha consentito di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e di permettere ad addetti ai lavori e appassionati di vivere una giornata all’insegna dello sport e della passione per i motori.

Il primo Slalom Tifernum, dunque, ha lasciato un bilancio decisamente positivo. Il gradimento mostrato dai piloti, la grande partecipazione alle attività collaterali e le caratteristiche del percorso rappresentano una base importante per guardare al futuro con ambizione.

L’obiettivo, ora, è chiaro: trasformare questa prima edizione in una tradizione, facendo dello Slalom Tifernum un appuntamento stabile nel calendario delle quattro ruote molisane.