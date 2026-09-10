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Oratino porta le sue eccellenze al Festival dei Borghi più belli d’Italia

Photo of Redazione Redazione10 Settembre 2026

Il Comune di Oratino ha partecipato, dal 4 al 6 settembre 2026, al Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, ospitato quest’anno a Sammichele di Bari.

L’Amministrazione comunale è stata rappresentata dalla Sindaca Loredana Latessa, che ha preso parte ai principali momenti di confronto dedicati alla valorizzazione e allo sviluppo dei borghi italiani.

La presenza di Oratino al Festival ha costituito una significativa occasione di promozione del territorio, consentendo di presentare a livello nazionale le peculiarità che caratterizzano il borgo, le sue tradizioni e le sue eccellenze culturali, ambientali e artigianali.

Nel corso della giornata di sabato 5 settembre, con l’apertura del Villaggio dei Borghi, Oratino ha esposto materiali informativi dedicati ai principali elementi identitari del paese, tra cui:

  • la faglia, caratteristica geologica che rappresenta un tratto distintivo del territorio;
  • la tradizione artistica degli scalpellini, patrimonio storico e culturale che ha reso Oratino noto per la maestria nella lavorazione della pietra e per la presenza di artigiani capaci di trasformare la materia in opere di pregio.

Accanto ai materiali informativi, sono stati offerti in degustazione i prodotti di pasticceria secca della Pasticceria Il Sorriso, che ha rappresentato Oratino con qualità e cura, contribuendo a valorizzare il paese in un contesto nazionale. L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla Pasticceria per la disponibilità e la collaborazione.

Il Festival ha proposto un ricco programma di convegni, panel e incontri dedicati alle strategie di sviluppo dei borghi italiani. La Sindaca Loredana Latessa ha partecipato a due appuntamenti di particolare rilievo:

  • Convegno “Le 100 strade più belle d’Italia”, durante il quale sono state illustrate l’imminente attivazione delle prime 10 strade del progetto e le linee guida del percorso triennale che porterà alla realizzazione di ulteriori cammini nei Comuni del Club.
  • Presentazione della proposta di legge regionale dell’Abruzzo dedicata alla valorizzazione dei borghi e delle loro eccellenze, iniziativa che potrebbe costituire un modello replicabile anche in altre regioni italiane.

L’Amministrazione comunale di Oratino rivolge un ringraziamento al Comune di Sammichele di Bari per la splendida accoglienza e l’organizzazione impeccabile dell’evento. Un ringraziamento è rivolto anche all’Associazione I Borghi più belli d’Italia – Abruzzo e Molise, prezioso punto di riferimento nel percorso di promozione e valorizzazione del territorio.

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