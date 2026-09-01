Quadrangolare Città di Campobasso, il grande futsal sbarca al Palaunimol. In campo Laborvetro Cln Cus Molise, Giovinazzo, Sulmona e Academy Pescara

Fari puntati sulla nuova stagione. Sabato 5 settembre il grande futsal sbarca al Palaunimol con il sesto Quadrangolare Città di Campobasso organizzato dal Cus Molise, dall’Università degli Studi del Molise, dall’ufficio UniSport con la collaborazione della Regione Molise. Un appuntamento rilevante dal punto di vista tecnico, evento sostenibile grazie alla collaborazione consolidata con Plastic Free del referente regionale Giuseppe Fabbiano. A tal proposito nella mattinata di sabato i capitani delle squadre partecipanti pianteranno delle piantine all’esterno del Palaunimol. Un momento particolarmente interessante che sarà gustoso antipasto di quello che succederà in campo qualche ora più tardi. Un momento che conferma la volontà del Cus Molise di avere sempre un occhio di riguardo per l’ambiente.

Dal punto di vista tecnico la giornata si aprirà con il confronto under 19 tra la Laborvetro Cln Cus Molise e il Benevento 5 alle ore 12, Un confronto utile per mettere benzina nelle gambe in vista dell’inizio del campionato. Poi nel pomeriggio il grande futsal proseguirà con in campo una squadra di serie A il Giovinazzo e tre quintetti di serie A2 élite: i padroni di casa della Laborvetro Cln Cus Molise, il Sulmona Futsal e l’Academy Pescara. Il Quadrangolare Città di Campobasso si conferma così appuntamento di prestigio nel percorso di avvicinamento alla stagione ufficiale. Per il Cln Cus Molise, inoltre, sarà un’importante opportunità per presentarsi davanti al proprio pubblico e proseguire il percorso di crescita in vista degli impegni ufficiali. Dall’altra parte, Giovinazzo, Sulmona Futsal e Academy Pescara arriveranno a Campobasso con la stessa voglia di misurarsi e raccogliere indicazioni preziose in vista dell’imminente inizio di campionato. Il Palaunimol si prepara dunque ad accogliere una manifestazione che unisce spettacolo e agonismo, offrendo agli appassionati la possibilità di assistere a confronti tra realtà importanti del panorama nazionale. Il sesto Quadrangolare Città di Campobasso sarà quindi un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del futsal e rappresenterà un passaggio significativo nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione.

Il programma – Si partirà alle ore 16 con la prima sfida tra Giovinazzo e Pescara. A seguire scenderanno in campo i padroni di casa della Laborvetro Cln Cus Molise e il Sulmona. Le due vincitrici si sfideranno nella finalissima, mentre le due perdenti si affronteranno nella finale terzo e quarto posto. Al termine ci saranno le premiazioni.