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Campus estivo Sportlandia 3: integrazione e movimento a Villa de Capoa

Photo of Redazione Redazione28 Agosto 2026

Lo sport paralimpico torna protagonista a Campobasso con la terza edizione del progetto “Campobasso, Sportlandia 3”, il campus estivo non residenziale e completamente gratuito promosso dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) – CR Molise e dal Comune di Campobasso.

L’iniziativa mira a favorire l’avvicinamento alla pratica motoria e a promuovere l’integrazione sociale, offrendo un’esperienza centrata sul gioco, sull’amicizia e sul benessere fisico.

Il campus si svolgerà dal 7 all’11 settembre 2026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 12:00, nella cornice dello storico Parco di Villa de Capoa (Piazza Falcone e Borsellino, Campobasso).

Sotto la guida di tecnici specializzati, i partecipanti potranno sperimentare diverse discipline paralimpiche, tra cui tiro con l’arco, badminton, bocce e calcio. Le attività saranno calibrate sulle abilità e sulle fasce d’età dei partecipanti, senza finalità agonistiche.

 

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