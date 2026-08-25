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Dora e Gabriele sposi, gli auguri di CBlive

Photo of Redazione Redazione25 Agosto 2026

Ieri, lunedì 24 agosto 2026, nella Sala consiliare di Campobasso, Dora Formato e Gabriele Di Blasio hanno celebrato il loro matrimonio, circondati dall’affetto delle persone più care.

Un momento intimo e significativo, vissuto con emozione e consapevolezza. Per Dora e Gabriele si apre un nuovo capitolo, da vivere insieme con serenità, complicità e fiducia nel futuro. Un passo importante, celebrato con la gioia che accompagna ogni scelta fatta con il cuore.

A loro giungano i più sinceri auguri per questo nuovo cammino insieme: che sia ricco di sorrisi, rispetto, affetto e tanti momenti da custodire nel tempo.

“A Dora e Gabriele auguriamo di vivere questo nuovo cammino con la serenità e il coraggio di chi ha scelto, ancora una volta, di credere nell’amore e nella felicità”.

Con affetto, gli auguri più sinceri da tutta la redazione di CBlive.

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