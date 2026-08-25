Calcio a 5 Serie A2 Élite, per il Cln Cus Molise al via la seconda settimana di preparazione

Si è chiusa con la seduta sulla sabbia di Termoli la prima settimana di lavoro in casa Laborvetro Cln Cus Molise. Doppie sedute sotto lo sguardo del preparatore atletico Marco Centorbi e del tecnico Marco Sanginario, hanno scandito le giornate rossoblù con il gruppo che si sta amalgamando e sta apprendendo i dettami tecnico-tattici in vista della prossima stagione.

Sudore, determinazione e voglia di confermarsi ad alti livelli come avvenuto nelle ultime stagioni. Il Cln Cus Molise che si appresta a vivere la quarta stagione consecutiva nel campionato di serie A2 élite è un mix di gioventù ed esperienza pronto a giocare a testa alta contro chiunque.

Da quest’anno nello staff tecnico rossoblù c’è anche il capitano Antonio Di Stefano nel ruolo di allenatore in seconda. Una doppia veste nella quale il numero sette si è già calato con grande entusiasmo e con il desiderio di mettere a disposizione del gruppo le sue conoscenze e le sue qualità.

“Ringrazio la società e mister Sanginario per avermi proposto di entrare a far parte anche dello staff tecnico – spiega Di Stefano – è per me un ulteriore momento di crescita che cercherò di sfruttare al meglio”.

A mister Sanginario ti lega un grande rapporto. Questo renderà il lavoro più semplice, sei d’accordo? “E’ stata la normale prosecuzione di un rapporto di stima reciproca che mi lega a lui e che dura da tanti anni. Condividiamo la stessa passione oltre che il campo. Quindi quando mi è stato chiesto se volevo dare una mano anche come allenatore in seconda non ci ho pensato un solo istante prima di accettare”.

Avete completato la prima settimana di preparazione. Quali sono le tue sensazioni a riguardo? “C’è tanto entusiasmo nello spogliatoio e in campo. Questo credo sia un aspetto fondamentale per poter affrontare al meglio la stagione. La società ha inserito in rosa nuovi elementi, il gruppo si sta formando e credo ci siano tutti i presupposti per fare una buona stagione”.

Giocatore ma anche allenatore in seconda. La tua crescita prosegue. “Ho intrapreso questo percorso da diversi anni con le formazioni giovanili e con l’under 19 nazionale del Cln Cus Molise. Ora avrò l’opportunità di migliorare ulteriormente lavorando a stretto contatto con mister Sanginario. Cercherò di trasmettere la mia esperienza ai ragazzi più giovani in modo che possano esprimersi al meglio”.

Nel ruolo di secondo allenatore quale sarà il tuo compito? “Con il mister ci confrontiamo molto sia per quanto concerne le dinamiche di gioco, sia per quanto concerne la preparazione delle gare studiando l’avversario di turno. In base alle esigenze del momento, unendo le nostre idee, cercheremo di trovare le tattiche giuste per affrontare al meglio ogni partita. Attualmente, in questa fase di preparazione, ci stiamo conoscendo. Lavoriamo per permettere ad ogni singolo elemento della rosa di rendere al meglio. Nel gruppo squadra ho visto delle qualità importanti che ci torneranno utili lungo il cammino”.

La Laborvetro Cln Cus Molise è una squadra giovane con al suo interno elementi di esperienza che vi potranno garantire quel qualcosa in più necessario in un campionato difficile come sarà la serie A2 élite. “Senza dubbio. Abbiamo dei giocatori che non devo presentare io perché sono conosciuti nell’ambito del futsal italiano e non solo. Al loro fianco ci sono giovani interessanti che hanno fatto un percorso importante anche con le squadre maggiori. Si vedono delle cose importanti e sono sicuro che sentiremo parlare molto bene dei nostri ragazzi nel corso della prossima stagione”.

Da giocatore che bilancio puoi fare della prima settimana di preparazione? “Il bilancio è sicuramente positivo. Questa è la parte più dura perché si riprende dopo la pausa e il lavoro è chiaramente più intenso. Il caldo di questi giorni non ci ha dato una mano ma c’è tanta voglia di far bene e questo fa venire meno la fatica. Il professor Centorbi ci fa svolgere, come sempre, un lavoro di qualità che ci permetterà di essere al meglio fisicamente durante tutta la stagione. Parlo per tutta la squadra e anche per me personalmente che non sono più un ragazzino. Grazie a lui potremo farci trovare pronti alla prima gara ufficiale dell’anno, la trasferta sul campo del Canicattì”.

A proposito di calendario, Canicattì, Lazio e Taranto, nove punti in palio una settimana. Un avvio difficile. “Il calendario ci presenta subito delle gare ravvicinate, dobbiamo partire bene. Ci sono squadre importanti ben attrezzate per puntare in alto. Dal canto nostro dovremo mettere punti in cascina fin dalla prima giornata per raggiungere l’obiettivo salvezza nel minor tempo possibile”.

Amichevoli – La Laborvetro Cln Cus Molise scenderà in campo il 5 settembre nel Quadrangolare Città di Campobasso con Giovinazzo (formazione neopromossa in serie A), Academy Pescara e Sulmona Futsal (entrambe inserite nel girone B di serie A2 élite insieme ai rossoblù). Un gustoso antipasto di campionato quello della rassegna organizzata dal Cus Molise che vedrà al Palaunimol avversarie di rango per un pomeriggio di grande futsal. Una settimana più tardi sempre in casa i ragazzi di mister Sanginario ospiteranno il Benevento 5 neopromosso in serie A. La formazione giallorossa ha tanto di molisano al suo interno. Nello staff, guidato dal tecnico isernino Fausto Scarpitti, figurano il preparatore dei portieri Attilio De Rosa (nato in Campania ma da tantissimi anni vive nella nostra regione), il campobassano Andrea Pietrunti che ricopre il ruolo di match analyst e collaboratore tecnico. Mattia Cimaglia che ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri del settore giovanile. In campo il pivot campobassano Umberto Caruso rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i giallorossi. A proposito di Molise e di Campobasso, i sanniti potranno contare anche sulle magie di Matheus Barichello che proprio al Cln Cus Molise è cresciuto e si è fatto apprezzare prima di spiccare il volo verso la categoria superiore.