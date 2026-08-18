Calcio a 5 Serie A2 Élite, al via la preparazione pre-campionato del Cln Cus Molise

È ufficialmente iniziata la preparazione della Laborvetro Cln Cus Molise in vista della stagione 2026-2027. Il gruppo si è ritrovato al Palaunimol per dare il via ad una nuova avventura nel torneo di A2 élite. Entusiasmo e voglia di far bene, questo si è percepito nel primo giorno di lavoro dei rossoblù determinati a confermarsi ai vertici del futsal nazionale. In mattinata la squadra ha lavorato agli ordini del preparatore atletico Marco Centorbi; in serata, poi, dopo il saluto della società, si è svolta una seduta tecnica agli ordini di mister Marco Sanginario.

Ad aprire la seconda seduta di allenamento è stato il presidente Nicola Dell’Omo: “Come vi ho già detto lo scorso anno prima di tutto dobbiamo divertirci – ha spiegato – avremo i nostri obiettivi, li condivideremo con voi ma dobbiamo stare bene e lo scorso anno io sono stato molto bene. Come ogni stagione ci sono stati momenti più duri, altri meno, ma contava trovare la quadra e noi l’abbiamo trovata. Il fatto che abbiamo rinnovato la fiducia a giocatori come Lolo Suazo, Palmegiani, sono dati inconfutabili, vuol dire che lavoriamo bene. Elementi che hanno calcato palcoscenici diversi e che pur avendo avuto delle richieste sono ancora qui. Vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Da parte nostra metteremo a vostra disposizione tutto ciò che ci contraddistingue da dodici anni: impegno, serietà, passione e disponibilità, cose non scontate al giorno d’oggi. Vi chiediamo di essere coesi e metterci il cuore sempre. Questa società fa dei sacrifici, li fa con consapevolezza. La Laboevetro Cln Cus Molise non è una meteora, ma una certezza. Ci teniamo a raggiungere gli obiettivi e a farlo nel minor tempo possibile , consapevoli del fatto che dobbiamo prima di tutto divertirci. Troverete persone sempre a vostra disposizione – prosegue rivolto alla squadra – fate buon uso di questa disponibilità, onorate la maglia perché stare al vertice non è mai facile e fateci divertire”.

“Quella che è iniziata per noi è l’ottava stagione consecutiva nella seconda categoria nazionale tra A2 prima e A2 élite poi. Questo per dire che il nostro non è un fuoco di paglia ma che nel corso degli anni abbiamo avuto un consolidamento importante a livello nazionale. E’ nostra intenzione proseguire su questa strada anche nelle prossime stagioni a partire da ora. Da parte nostra ci sarà il massimo sostegno, voi dovrete divertirvi e onorare la maglia. Naturalmente come ogni stagione anche questa sarà contraddistinta da momenti esaltanti e da altri più difficili. Insieme dovremo trovare la forza per superarli andando tutti verso la stessa direzione”.

Il team manager Nicola De Lisio ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto in fase di preparazione. “Questa fase è fondamentale. Se riusciamo a creare il giusto equilibrio e il gruppo possiamo partire con il piede giusto in campionato. Lo scorso anno l’avvio è stato negativo e abbiamo sofferto. Vi chiedo di cominciare bene il cammino perché in questo modo il percorso verso la salvezza sarà più agevole. Poi potremo divertirci e toglierci delle belle soddisfazioni. Partire con il freno a mano tirato vuol dire rincorrere e lavorare con l’umore basso. Credo che quest’anno ci sono tutte le condizioni per poter far bene”.

“L’impegno da parte mia e dei ragazzi sarà sempre massimo – è intervenuto mister Marco Sanginario – quest’anno ci sarà l’aggiunta nello staff tecnico di capitan Antonio Di Stefano che mi darà una mano. Con me lavoreranno anche il preparatore atletico Marco Centorbi e il preparatore dei portieri Gaetano Bova. Per tutto quello che vi occorre c’è una grande società alle spalle che non ci fa mancare nulla, cosa fondamentale per poter fare un campionato di questo livello. Dirigenti sempre presenti che come sempre daranno tantissimo alla causa. Per questo li ringrazio a priori, a prescindere da come sarà la stagione. Le parole importanti le ha dette il presidente Dell’Omo. Ormai ci conosciamo da più di dieci anni e il divertimento ha sempre caratterizzato le nostre annate, anche quelle meno brillanti da un punto di vista sportivo. Divertimento significa lavorare in armonia e serenità, ci piace farvi stare bene e lavorare in sintonia. Avremo un avvio di campionato con nove punti in palio nella prima settimana. Partiremo da Canicattì, il martedì sarà ospite al Palaunimol la Lazio e poi arriverà il Taranto. Proveremo a partire con il piede giusto. In bocca al lupo a noi”.