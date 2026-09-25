Pallacanestro, la Magnolia attesa dal Quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’

Si prospetta un fine settimana particolarmente intenso sul versante La Molisana Magnolia Campobasso. Per il gruppo rossoblù ci sarà la partecipazione all’Arena all’ottava edizione del quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’ coordinato dall’Ennebici.

Nell’ultimo weekend di settembre i #fioridacciaio vivranno l’unico appuntamento di precampionato davanti ai propri tifosi in un evento che vedrà al via anche le altre tre squadre sinora affrontate in preseason dalle rossoblù: il Battipaglia (antagonista in semifinale con palla a due alle ore 19.15) ed il Roseto della Serie A1 Credem Banca, nonché il Napoli Women del presidente Matt Rizzetta della Serie A2 Credem Banca con questi ultimi due team che apriranno le danze alle ore 17. Alla domenica, poi, le finali: quella tra le sconfitte del sabato con in ballo il terzo posto alle ore 16.30 e quella per il titolo, tra le vincitrici delle due semifinali, alle 18.45.

STATUS DI SALUTE Per le campobassane, la sintesi di un percorso che, sinora, ha portato tre successi esterni in altrettanti confronti (e tutti con un margine in doppia cifra) si sostanzierà in una situazione di difficile interpretazione da un punto di vista fisica complice un’altra settimana con un po’ di acciacchi.

«Con certezza – spiega alla vigilia il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli – non saremo al completo. Nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con degli acciacchi da preparazione anche Simon e non sappiamo se sarà del confronto. Probabile che ci possano essere dei recuperi, ma occorrerà verificare la situazione in prossimità del match».

TARGET DEFINITI Nello specifico, per il trainer delle magnolie l’intento, nel weekend, è quello di «verificare il percorso compiuto dalle prime gare ad oggi e definire anche il riscontro di quanto provato in settimana. Ci fa indubbiamente piacere, peraltro, farlo in casa nostra e davanti al nostro pubblico, cercando di capire se è stato fatto qualche passo avanti e, se possibile, variando anche un po’ i quintetti e le rotazioni con cui, sinora, non abbiamo potuto più di tanto muoverci. Senz’altro ci siamo dedicati agli errori commessi in queste prime tre gare e l’intento sarà quello di non ripeterli».

BOEME IN COPPA Mercoledì sera, nel frattempo, le magnolie hanno conosciuto anche chi andrà a completare il proprio girone G di prima fase in EuroCup. Si tratta delle boeme del Kp Brno con sfide in programma mercoledì 28 ottobre all’Arena per l’andata e ritorno in Boemia ad inizio dicembre.

AVVIO TELEVISIVO Nell’ambito dell’Opening Day ospitato a Campobasso nel weekend del 3 e 4 ottobre, peraltro, le rossoblù, nell’ultima gara del programma (quella domenicale delle 18.15), avranno anche la ribalta televisiva con la diretta su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) per la sfida contro il Livorno.

PADULO REGGIANA Nel frattempo, in mattinata, accompagnata dal direttore sportivo Fabio Ladomorzi, la lunga junior Alessandra Padulo rappresenterà il team alla presentazione ufficiale dei tornei di Serie A1 e Serie A2 Credem Banca a Reggio Emilia presso l’auditorium della città.

NEXT GEN AGAIN Nelle scorse ore, inoltre, il club è stato ammesso, anche per la stagione 2026/27, al gran ballo della Next Gen U19 la kermesse con in campo le migliori undici società con vivai di categoria in vista e la selezione azzurra di questo fronte per le altre atlete. Tre gli appuntamenti di qualificazione così da consentire a tutte di affrontare tutte: dal 12 al 15 novembre, dal 27 al 29 dicembre e dall’11 al 14 febbraio con fase finale a otto dal 14 al 16 maggio con sedi, sia dei concentramenti di prima fase che dell’evento conclusivo, ancora da definire.

PARTE LA B Sempre sul versante delle promesse rossoblù, domenica alle 18 da Marigliano prenderà il via l’avventura del gruppo cadetto nella poule del torneo di serie B coordinata dalla Fip Campania con squadre anche pugliesi, lucane e calabresi. L’esordio per i #fiorellinidacciaio affidati alle cure tecniche di coach Gabriele Diotallevi sarà in casa della New Cap 2018 domenica alle ore 18 con arbitri i fratelli partenopei Davide ed Emanuele Vardaro.