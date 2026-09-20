EnergyTime Spike Devils, sorrisi rossoblù anche ad Isernia I campobassani vincono il triangolare con un doppio exploit

Un ulteriore passo in avanti, un altro momento di crescita e, soprattutto, la soddisfazione di aver centrato l’edizione 2026 del torneo ‘Città di Isernia’, la kermesse pallavolistica maschile che è stata, a tutti gli effetti, una sorta di antipasto del prossimo Girone Blu della Serie A3 Credem Banca.

Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso si impongo al PalaFraraccio conquistando cinque dei sei set disputati (ogni parziale portava con sé un punto nella classifica finale), due nel primo match contro il Sabaudia e tre nell’incrocio decisivo con il Sorrento.

Nel confronto d’avvio, i rossoblù fanno loro il parziale d’apertura a 23, devono subire il rientro dei pontini nel parziale centrale (25-22), ma vengono fuori nel tie-break con il laterale bulgaro Valchinov ed il centrale Fortes in doppia cifra (rispettivamente con 12 e 10 punti in tabellino).

Ancor più performante la prestazione nel secondo confronto con Sorrento, che si sostanzia in un 3-0 con parziali di 25-17, 25-23 e 15-11 con, tra l’altro, diverse variazioni in corso d’opera dal secondo parziale in poi (nel terzo, tra l’altro, il sei più uno di partenza è totalmente rivoluzionato).

In altri termini, un ulteriore passo avanti per i rossoblù, motivo, tra l’altro, di profonda soddisfazione per il tecnico Giuseppe Bua.

«C’è un percorso di crescita che prosegue – concorda – con l’attenzione specifica su determinate situazioni, andate per il verso giusto nella seconda gara, un po’ meno nella prima. Resta il dato di fondo di un gruppo in crescita».

Sui ‘più’ ed i ‘meno’ del sabato isernino, il trainer siciliano è chiaro: «Dobbiamo lavorare ulteriormente sul side-out e sulla battuta. Abbiamo continuato a fare abbastanza bene sulla fase break, ma questo, del resto, è un percorso in divenire».

A dare animo a Bua, inoltre, le risposte dei diversi elementi dell’organico. «Le sensazioni confortanti sono molteplici – ammette – e questa è una base di non poco conto, al pari di quello che è stato l’atteggiamento anche del terzo set contro Sorrento dove diversi elementi che non avevano iniziato la contesa ci hanno messo attenzione e grinta».

Per i campobassani, da lunedì partirà la quarta settimana di lavoro, che porterà, sabato, al triangolare a Macerata contro i team di A2 dei padroni di casa e del Pineto.

«In questa fase stiamo lavorando principalmente su di noi e sulla qualità del nostro gioco, su dove siamo e su cosa lavorare in prospettiva, perché è questo l’aspetto fondante nel formare una squadra».

I tabellini, il programma e la classifica del torneo ‘Città di Isernia’

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 2

PLUS VOLLEYBALL SABAUDIA 1

(25/23, 22/25, 15/11)

CAMPOBASSO: Arienti 5, Suraci 2, Guerrini 8, Fortes 10, Garnica 2, Valchinov 12, Consonni (L); Talevi. Ne: Rescignano, Facchi, Del Fra, Mondello, Masone e De Nigris (L2). All.: Bua.

SABAUDIA: Rocca 11, Kecskemeti 6, Gitto 2, Guerriero 1, Orto 12, Carotti 3, Rondoni (L); Carrera. Ne: Schettino, Catinelli, Serangeli, De Vito, Caccioppola (L2). All.: Totire.

ARBITRI: Varchetta e Rossi (Napoli)

NOTE: durata set 26’, 26’, 15’. Campobasso: battute vincenti 2, battute sbagliate 13, muri 6. Sabaudia: bv 0, bs 13, m 5.

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PLUS VOLLEYBALL SABAUDIA 1

ROMEO FOLGORE SORRENTO 2

(21/25, 25/21, 8/15)

SABAUDIA: Guerriero, Carrera 8, Carotti 2, Rocca 3, Orto 1, Gitto 2, Rondoni (L); De Vito 2, Serangeli 7, Catinelli 1, Kecskemeti 6. Ne: Schettino e Caccioppola (L2). All.: Totire.

SORRENTO: Ferenciac 5, Galdenzi 3, Garrone 2, Merlo 4, Apreda 6, Ciampa 15, Pontecorvo (L); Alaia, Ferrato. Ne: Brignach, Gragnaniello, Patriarca, Petras e Farcasiu (L2). All.: Esposito.

ARBITRI: Dalise e Varchetta (Napoli).

NOTE: durata set 26’, 27’, 15’. Sabaudia: battute vincenti 2, battute sbagliate 9, muri 9. Sorrento: bv 1, bs 12, m 4.

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ROMEO FOLGORE SORRENTO 0

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

(17/25, 23/25, 11/15)

SORRENTO: Petras 9, Gragnaniello 5, Brignach 7, Alaia 2, Patriarca 6, Ferrato 1, Farcasiu (L). Ne: Ciampa, Galdenzi, Ferenciac, Garrone, Merlo e Pontecorvo (L2). All.: Esposito.

CAMPOBASSO: Guerrini 9, Fortes 5, Garnica 2, Valchinov 9, Arienti 6, Suraci 4, Consonni (L); Talevi 3, Rescignano 2, Facchi 2, Mondello 2, Del Fra, Masone, De Nigris (L2). All.: Bua.

ARBITRI: Rossi e Dalise (Napoli).

NOTE: durata set 23’, 31’, 12’. Sorrento: battute vincenti 1, battute sbagliate 14, muri 4. Campobasso: bv 2, bs 13, m 10.

TORNEO ‘CITTÀ DI ISERNIA’, I RISULTATI DELLE GARE: EnergyTime Spike Devils Campobasso-Sabaudia 2-1, Sabaudia-Sorrento 1-2, Sorrento-EnergyTime Spike Devils Campobasso 0-3.

LA CLASSIFICA FINALE: EnergyTime Spike Devils Campobasso 5; Romeo Folgore Sorrento e Sabaudia 2.