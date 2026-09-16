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Al via il corso serale al Marconi Pilla di Campobasso: nuove opportunità per formazione e lavoro

Le lezioni inizieranno il 28 settembre 2026. Iscrizioni ancora aperte per il percorso Amministrazione, Finanza e Marketing

Photo of Redazione Redazione16 Settembre 2026

Una nuova opportunità per chi desidera tornare sui banchi di scuola, conseguire un diploma e ampliare le proprie competenze professionali. Prenderà il via lunedì 28 settembre 2026 il nuovo percorso di istruzione serale attivato dall’Istituto Tecnico “Marconi Pilla” di Campobasso, settore economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM).

Il corso è pensato in particolare per adulti, lavoratori e persone che intendono riprendere gli studi dopo un’interruzione, offrendo la possibilità di conciliare la formazione con gli impegni professionali e familiari.

L’iniziativa punta a mettere a disposizione del territorio un percorso formativo capace di rispondere alle esigenze di chi vuole investire sulla propria crescita personale e sulla qualificazione professionale, senza rinunciare agli impegni della vita quotidiana.

Le iscrizioni sono ancora aperte: c’è quindi ancora la possibilità di aderire al percorso e intraprendere un nuovo cammino di studi finalizzato al conseguimento del titolo.

Le lezioni si svolgeranno presso il Plesso Pilla, in via Veneto a Campobasso, a partire dal 28 settembre.

Per conoscere le modalità di iscrizione, i dettagli dell’organizzazione didattica e tutte le informazioni sul percorso formativo è possibile rivolgersi direttamente all’Istituto Tecnico “Marconi Pilla”.

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