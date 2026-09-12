La città riparte dallo sport: il recap della manifestazione di presentazione di Spike Devils e Magnolia Campobasso

DARIO SALVATORELLI

Una vera e propria festa sportiva negli ultimi tre giorni (quattro in totale con primo annullato causa maltempo), organizzata dalla Spike Devils Campobasso nella persona di Carla Fasolino e dalla Magnolia Campobasso nella persona di Mimmo Sabatelli. Un evento svoltosi in piazza Municipio e che si è concluso la sera dell’11 settembre al monumento ai caduti.

L’evento, partito effettivamente nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre, ha visto iniziare i tornei di pallavolo e di basket gratuiti, con spazi dedicati anche alla possibilità da parte dei bambini di provare entrambi sport con i rispettivi punti vendita degli abbonamenti e del merchandising.

I tornei di pallavolo non sono ancora terminati per via del maltempo; quelli di pallacanestro, invece, sono stati completati e hanno riscontrato entrambi un gran successo nel centro della città.

La manifestazione si è conclusa venerdì sera con la presentazione collettiva di entrambi i roster della stagione 2026/27 e con, a seguire, il concerto di Cuore di donna e Goldrock band. Per la Magnolia, assenti alla presentazione Sara Madera, appena tornata in Italia dopo l’uscita a testa altissima dai Mondiali di basket femminile contro l’Australia, e Stefania Trimboli, diventata Mamma l’ultimo 25 agosto. Per gli Spike Devils, invece, formazione al completo guidata come sempre da coach Giuseppe Bua.

Presentate anche alcune delle ragazze delle giovanili della squadra campobassana, che quest’anno saranno impegnate, come di consueto, anche nel torneo CR Campania Serie B Femminile.

Presenti nella platea una grande quantità di tifosi e appassionati sportivi rossoblù, che hanno saputo valorizzare benissimo un altro aspetto fondamentale che caratterizza queste due realtà campobassane: il pubblico.

Inoltre, quest’anno, dopo l’ultimo in cui il Palavazzieri è stato interessato da lavori venendo costrette le giovanili dell’Ennebici Campobasso e la squadra degli Spike spostarsi rispettivamente a La Molisana Arena (per poi tornare a Vazzieri solo a porte chiuse) e al Palazzetto Comunale di Vinchiaturo, quest’anno tutte faranno “ritorno a casa”, ricominciando dal Palavazzieri; per giunta, gli Spike giocheranno il sabato alle 18.30 e la Magnolia la domenica alle 18.00 salvo l’Opening Day, con orari di tutte le partite visibili sul sito della Lega Basket Femminile, organizzazione fatta per non sovrapporre le partite dei due campionati, con la Spike che si alternerà con l’Ennebici Campobasso di DR2 che giocherà in casa di sabato.

E’ incredibile la rinascita sportivo che Campobasso sta vivendo negli ultimi anni, con realtà come Magnolia e Spike che stanno facendo passi da gigante, con il Calcio che sta rinascendo e con le Bocce (che peraltro questi giorni ospiteranno le Final Four scudetto al Bocciodromo di Via Insorti d’Ungheria); il tutto è partito dalla stagione 2023/24 per poi estendersi ed essere, ormai, un punto fermo per i cittadini: lo sport, che ci auguriamo possa sempre di più crescere. In bocca al lupo, alla spiga di grano e all’arpione per la nuova stagione.