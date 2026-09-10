Bocce, a Campobasso è tutto pronto per le Final Four Scudetto: venerdì 11 alle 17 il vernissage dell’evento e la presentazione del libro ‘Millimetri di Gloria’

Sarà la conferenza stampa in programma domani, venerdì 11 settembre 2026, alle ore 17, al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso, ad aprire ufficialmente le Final Four Scudetto dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria della specialità Raffa, in programma nel capoluogo molisano fino a domenica 13 settembre.

Il vernissage rappresenterà il primo momento ufficiale di una manifestazione che porterà a Campobasso dodici tra le migliori formazioni italiane, quattro per ciascuna categoria, pronte a contendersi i tre titoli tricolori al termine di un percorso iniziato nel gennaio scorso con 637 squadre ai nastri di partenza.

La manifestazione è organizzata dalla FIB Molise, presieduta da Giuseppe Formato, in collaborazione con l’ASD Molise Academy Bocce Evolution “Raffaele Formato”, guidata dalla presidente Maria Antonietta Di Paolo.

Quello di venerdì pomeriggio sarà anche un appuntamento dedicato alla cultura e alla memoria sportiva. Nel corso della serata, infatti, sarà presentato il libro “Millimetri di Gloria – Dall’Abruzzo al Mondo: il viaggio del campionissimo Dante D’Alessandro”, scritto dal giornalista Giuseppe Formato, presidente della FIB Molise e Coordinatore dell’Area Centro della Federazione Italiana Bocce.

Il volume ripercorre la straordinaria carriera umana e sportiva di Dante D’Alessandro, una delle figure più rappresentative della storia delle bocce italiane e internazionali, raccontandone i successi, i momenti decisivi della carriera e il percorso che dall’Abruzzo lo ha condotto ai vertici mondiali della disciplina.

La presentazione del libro all’interno del vernissage delle Final Four assume un significato particolare, legando idealmente la storia di uno dei più grandi campioni delle bocce al presente e al futuro di una disciplina che, proprio a Campobasso, vivrà nel fine settimana uno dei suoi appuntamenti nazionali più importanti.

“Abbiamo voluto che l’apertura delle Final Four fosse non soltanto il momento istituzionale di presentazione della manifestazione, ma anche un’occasione per raccontare la storia, i valori e i grandi protagonisti del nostro sport – sottolinea Giuseppe Formato, presidente della FIB Molise, Coordinatore dell’Area Centro FIB e Delegato Provinciale CONI Campobasso – Presentare “Millimetri di Gloria” alla vigilia di tre giornate nelle quali Campobasso sarà al centro delle bocce italiane rappresenta per me un’emozione particolare. Dante D’Alessandro ha scritto pagine indelebili della nostra disciplina e la sua storia è un patrimonio che merita di essere conosciuto e tramandato alle nuove generazioni”.

“Allo stesso tempo – prosegue il Presidente Giuseppe Formato – la conferenza stampa di venerdì segnerà l’avvio ufficiale di un grande fine settimana di sport. Campobasso accoglierà dodici società provenienti da diverse regioni italiane, con atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. Sarà ancora una volta una vetrina importante per il Molise e la conferma della capacità del nostro territorio di ospitare manifestazioni federali di livello nazionale”.

“Siamo orgogliosi di contribuire all’organizzazione di un appuntamento così importante – aggiunge Maria Antonietta Di Paolo, Presidente dell’ASD Molise Academy Bocce Evolution “Raffaele Formato” – e di accogliere a Campobasso atleti, dirigenti e appassionati provenienti da tutta Italia”.

A conclusione dell’incontro di venerdì, l’AIAB, con il coordinatore della manifestazione Eugenio Gaudio, procederà al sorteggio dell’ordine di svolgimento delle semifinali.

Le Final Four entreranno poi nel vivo sabato 12 settembre: dalle ore 9.30 si disputeranno tre semifinali, mentre dalle 15.30 saranno in programma le altre tre sfide.

Domenica 13 settembre, a partire dalle ore 9, il Bocciodromo Comunale ospiterà invece le tre finalissime che assegneranno gli Scudetti italiani di 1^, 2^ e 3^ Categoria.

In 1^ Categoria saranno protagoniste Città di Crotone, Paolo Colombo Milano, Trevana di Perugia e La Sportiva Castel di Lama di Ascoli Piceno.

In 2^ Categoria si contenderanno il titolo Libertas San Marino, Castelfidardo, Chieti Scalo e Metaurense.

In 3^ Categoria, infine, spazio a Leonardo Da Vinci Roma, Tomassi Catanzaro, Samsa Sestu e Ancona 2000.