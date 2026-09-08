Petrella Tifernina si prepara allo Slalom “Tifernum”: crescono adesioni e attesa per la prima edizione

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Petrella Tifernina si prepara ad accogliere la prima edizione dello Slalom “Tifernum”, in programma il 12 e 13 settembre, e l’attesa cresce di ora in ora tra appassionati e addetti ai lavori.

La macchina organizzativa è impegnata in queste ore negli ultimi preparativi per mettere a punto ogni dettaglio della manifestazione. Un lavoro che nasce dalla collaborazione tra Tecno Motor Racing Team, Comune di Petrella Tifernina e Pro Loco, con il patrocinio della Provincia di Campobasso e di Aci Sport.

Una sinergia che si è consolidata nel tempo e che rappresenta uno dei punti di forza dell’organizzazione. Anche con tempi relativamente stretti, il gruppo sta lavorando con entusiasmo e determinazione per portare a Petrella Tifernina un appuntamento sportivo di livello, capace di coinvolgere non soltanto gli appassionati di motori, ma l’intera comunità.

E proprio sul fronte sportivo arrivano le prime conferme.

Sono già tredici i piloti iscritti alla competizione: Francesco Lupacchino (Autobianchi A112), Paolo Basile (Renault Clio 16V), Petrone Pasquale Gianluigi (Peugeot 106 S16), Alessandro Battista (Rover MG 105 ZR), Andrea Vassallotti (Fiat 126), Matteo La Torre (Opel Corsa GSI), Paride Alessio Pietradura (Radical SR4), Daniele Sammartino (Fiat 126), Marco Genovese (Peugeot 106 GTI), Salvatore Sammartino (Peugeot 106), Donato Serago Paolucci (Fiat 126), Manuel Cirucci (Fiat Cinquecento) ed Eugenio Di Florio (Peugeot 106 S16).

Numeri destinati a crescere, visto che le iscrizioni rimarranno aperte ancora per alcuni giorni. Gli organizzatori sono infatti al lavoro per arricchire ulteriormente il parterre dei partecipanti e rendere la prima edizione dello “Slalom Tifernum” un appuntamento da ricordare.

Dietro una manifestazione di questo tipo c’è un grande lavoro fatto di passione, sacrificio e dedizione: valori che da sempre accompagnano l’attività della Tecno Motor Racing Team, del gruppo degli ufficiali di gara e di tutti coloro che stanno dedicando le proprie energie alla buona riuscita dell’evento.

Ma lo Slalom “Tifernum” non sarà soltanto una competizione motoristica. Le due giornate vogliono rappresentare anche un’importante occasione di socialità, promozione e valorizzazione del territorio. Petrella Tifernina potrà così mostrare ai partecipanti e al pubblico le proprie bellezze paesaggistiche, la propria identità e le peculiarità della tradizione gastronomica locale.

Sport, motori e territorio si preparano dunque a viaggiare insieme, con l’obiettivo di trasformare il fine settimana del 12 e 13 settembre in una vera festa per Petrella Tifernina.

Per chi volesse partecipare alla competizione, le domande potranno essere presentate fino alle ore 20 del 10 settembre. La documentazione necessaria per l’iscrizione è disponibile sulla pagina dedicata allo Slalom “Tifernum” sul sito della Tecno Motor Racing Team (https://www.tecno-motor.com/petr-primo-slalom.php).