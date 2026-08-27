Slalom Tifernum, Petrella Tifernina accende i motori: il 12 e 13 settembre debutta la prima edizione

I motori sono pronti ad accendersi e Petrella Tifernina si prepara a vivere una due giorni interamente dedicata all’automobilismo con la prima edizione dello Slalom Tifernum, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre 2026.

I piloti si misureranno lungo il tragitto della suggestiva Strada Provinciale 13.

L’ambizioso progetto, trasformato in realtà, nasce dalla sinergia tra la Tecno Motor Racing Team, guidata dalla presidente Annalisa Vitale, il Comune di Petrella Tifernina e la dinamica Pro Loco, con il patrocinio della Provincia di Campobasso e di Aci Sport. Un gioco di squadra che è riuscito nell’intento di unire disciplina sportiva e promozione del territorio.

L’idea di portare lo slalom nel suggestivo territorio di Petrella Tifernina era stata anticipata dagli organizzatori già a margine dello slalom San Nicola di San Giuliano del Sannio.

«Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione – spiega il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso – e quando ci è stata prospettata la possibilità di ospitare sul nostro territorio la prima edizione dello slalom, abbiamo accettato senza esitazione. Anche perché, già in passato, le nostre strade sono state teatro di passaggi e prove legate ai rally e alle competizioni automobilistiche.

Il nostro “percorso” offre caratteristiche ideali per lo svolgimento di manifestazioni di questo tipo e siamo quindi entusiasti di poter tornare ad assistere a eventi motoristici capaci di richiamare appassionati e visitatori. Gli addetti ai lavori stanno lavorando senza sosta per garantire a chi verrà a Petrella Tifernina un evento di prim’ordine, organizzato con la massima attenzione alla sicurezza e alla qualità della manifestazione.

Lo sport è da sempre uno straordinario strumento di promozione e dobbiamo essere bravi, facendo squadra e lavorando in sinergia, a puntare anche su questo genere di iniziative per valorizzare e rivitalizzare i nostri splendidi borghi. Iniziative come questa – conclude il primo cittadino – rappresentano un’occasione importante non solo per gli appassionati di motori, ma anche per Petrella Tifernina, che può così farsi conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più ampio».

Un entusiasmo condiviso anche dalla locale Pro Loco, impegnata in prima linea nell’organizzazione e promozione dell’iniziativa.

«Si tratta della prima edizione e stiamo cercando di farci trovare pronti ai nastri di partenza per un evento che coinvolgerà non solo la nostra comunità ma anche tanti appassionati del mondo delle quattro ruote – afferma il dinamico Vice Presidente, Gaetano Carissimi – Dietro una manifestazione di questo livello c’è un gran lavoro di squadra. Mi auguro che possa portare risultati importanti e che questo sia solo il primo passo. L’idea dello slalom – continua Carissimi – ha trovato il suo naturale canale di realizzazione proprio con l’ingresso nel direttivo della Pro Loco. Un’opportunità che ha permesso di presentare ufficialmente la proposta. ​A dare la spinta decisiva è stata la squadra della Tecno Motor Racing Team: avere un’idea in cassetto per anni è un conto, ma trovare la forza e le condizioni giuste per realizzarla richiede la squadra adatta. Un doveroso e sentito ringraziamento – aggiunge – va al Sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso, che fin dal primo momento ha creduto nella bontà e nell’impatto positivo del progetto, riponendo massima fiducia in me, nella Pro Loco e in tutti i collaboratori per realizzare questa straordinaria manifestazione. Da tempo ci impegniamo come Pro Loco a 360 gradi per il rilancio del nostro territorio, cercando di non trascurare nessun settore, dalla cultura allo sport».

Lo slalom Tifernum, come anticipato, è il risultato di una sinergia: accanto a Comune e Pro Loco (supportati da Provincia e Aci Sport) ci sono l’esperienza e la professionalità degli operatori della Tecno Motor Racing Team. L’obiettivo è chiaro: fare della prima edizione un punto di partenza, creando le condizioni affinché lo Slalom possa diventare negli anni un appuntamento fisso per “gli addetti ai lavori” e, allo stesso tempo, uno strumento efficace di promozione per Petrella Tifernina e l’intero Molise. La due giorni non sarà dedicata soltanto alla competizione. Durante la serata delle verifiche infatti tutti i piloti iscritti avranno a disposizione un buono pasto gratuito, comprendente un piatto della tradizione locale e una bevanda. Naturalmente anche i tanti appassionati e semplici curiosi potranno degustare le eccellenze della gastronomia locale. Sabato 12 settembre, inoltre, la serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo del gruppo “I Clandestini”.

Il conto alla rovescia è dunque già iniziato. La Provinciale 13 è pronta a trasformarsi nel teatro “naturale” che ospiterà il primo Slalom Tifernum.

Per scaricare e compilare la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara sarà possibile consultare la pagina (https://www.tecno-motor.com/petr-primo-slalom.php) dedicata allo slalom Tifernum.